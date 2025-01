Sonio verpflichtet einzigen VMware Certified Design Expert (VCDX) der Schweiz

Baar – Der Full Service Provider Sonio AG stellt mit Leutrim Hajdari einen ausgewiesenen VMware Experten als Principal Architect ein.

Mit der in der Schweiz einmaligen Expertise will Sonio die Kompetenzen im Bereich Design, Architektur und Implementierung von Cloud Lösungen, insbesondere in hochkomplexen Enterprise-Umgebungen, weiter ausbauen. In seiner Funktion wird er Mitglied des Enterprise Architekten Teams und berichtet direkt an den CTO der Sonio AG. Der 36-jährige Hajdari ist studierter Informatiker. Er ist einer von weltweit nur 303 Experten, welchem die höchstmögliche VMware Zertifizierung als VMware Certified Design Expert (VCDX) verliehen wurde und der einzige dieser Experten in der Schweiz.

Vor seiner Tätigkeit als Principal Architect bei der Sonio AG war er die letzten sieben Jahre beim US-Tech-Konzern Hitachi Vantara in vergleichbarer Position tätig und betreute diverse globale Grosskonzerne. Zuvor war er beim französischen IT-Dienstleister ATOS tätig.

Die Sonio AG beschäftigt an sieben Standorten rund 150 Mitarbeitende und ist einer der führenden IT-Dienstleister im Bereich Infrastruktur im Schweizer Markt. (pd/mc)