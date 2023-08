Spitch beruft Josef Novak zum Chief Innovation Officer

Zürich – Josef Novak, einer der Mitgründer des international tätigen Schweizer Anbieters von KI-basierten Customer Success Lösungen, hat seit der Gründung des Unternehmens eine entscheidende Rolle bei der Implementierung modernster Technologien gespielt. Seine Arbeit hat entscheidend dazu beigetragen, dass Spitch heute eine führende Position in dieser dynamischen Branche einnimmt.

Spitch ernennt Josef Novak mit sofortiger Wirkung zum Chief Innovation Officer. In dieser Funktion wird er für die strategisch zentrale Innovationsabteilung von Spitch verantwortlich sein. Er wird dazu beitragen, die Entwicklung neuer KI-Fähigkeiten zu steuern, mit Interessengruppen zusammenzuarbeiten und Markttrends zu erforschen, um Innovationen voranzutreiben. Josef Novak wird von Zürich aus tätig sein und an den CEO von Spitch, Alexey Popov, berichten.

Die neunjährige Erfolgsgeschichte von Spitch ist auch eine Geschichte der Innovation, die für das schnelle Wachstum des in Zürich ansässigen Unternehmens entscheidend war. Josef Novak studierte Linguistik an der University of California Santa Barbara, gefolgt von einem M.E. in Computerwissenschaften am Tokyo Institute of Technology und einem Ph.D. an der University of Tokyo. Seine Dissertation befasste sich mit angewandten Aspekten der automatischen Spracherkennung und der Umwandlung von Graphemen in Phoneme. Er war auch an Start-up-Unternehmen im Bereich Sprachtechnologie beteiligt und absolvierte Forschungspraktika am japanischen National Institute of Information and Communications Technology (NICT). (Spitch/mc/ps)