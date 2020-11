St.Galler Kantonalbank bekräftigt Treue zu Inventx

Chur – Die St.Galler Kantonalbank ist seit zehn Jahren zufriedene und innovative Inventx-Kundin und bezieht von Inventx zahlreiche Leistungen. Die Bank verlängert nun ihren Vertrag für den Betrieb und die Weiterentwicklung digitaler Lösungen, insbesondere der e-Banking- und DevOps-Plattform, sowie den Bezug von Cyber Security Services um weitere fünf Jahre.

Seit 2010 betreibt Inventx unter anderem die E-Bankingplattform der St.Galler Kantonalbank. Im Laufe der Zusammenarbeit hat die SGKB den Umfang der Dienstleistungen, die sie bei Inventx bezieht, stetig ausgeweitet. So hat Inventx die Bank in ihren Digitalisierungsvorhaben begleitet und mit ihr gemeinsam in enger Co-Innovation eine DevOps-Plattform entwickelt, die neben der St.Galler Kantonalbank nun auch weitere Finanzdienstleister in der Inventx-Community-Cloud nutzen. Der Servicevertrag, der zusätzlich auch Leistungen aus dem Cyber Resilience Center sowie den Betrieb von Umsystemen und weiteren digitalen Lösungen umfasst, wird nun um fünf Jahre verlängert.

Damit sichert sich die Bank auch in Zukunft den Zugang zu einer innovativen Plattform, auf der digitale Angebote schneller entwickelt, angepasst, personalisiert und in den produktiven Betrieb übernommen werden können. Dank eines hohen Grades an Automatisierung wird die Bank effizienter und stärkt insgesamt ihre Wettbewerbsvorteile. Mit den Services aus dem Cyber Resilience Center steigert die St.Galler Kantonalbank ihre Abwehrkraft gegen Cyberbedrohungen und greift auf Tools zu, die ihr Security-Level kontinuierlich auf höchster Stufe halten.

Felix Buschor, Bereichsleiter Service Center und Mitglied der Geschäftsleitung der SGKB, lobt: «Wir sind seit all den Jahren unserer Partnerschaft stets rundum zufrieden mit den Leistungen, die Inventx uns liefert. Die Qualität der erbrachten Leistungen ist seit je auf einem sehr hohen Niveau. Wir fühlen uns als Kunde bei der Inventx gut aufgehoben und legen unsere Infrastrukturen und Digitalisierungsprojekte gerne weiter mit grossem Vertrauen in die Hände unseres geschätzten Partners.»

Hans Nagel, Mitgründer und -inhaber der Inventx AG, ist stolz: «Die St.Galler Kantonalbank ist für uns ein hervorragendes Beispiel dafür, wie langjähriges Vertrauen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe zu Produkt- und Service-Innovationen auf beiden Seiten führen können. Wir schätzen die SGKB als Impulsgeberin, Co-Innovatorin und langjährige Kundin und freuen uns auf weitere spannende sowie erfolgreiche Projekte in den nächsten fünf Jahren.» (Inventx/mc/ps)