Samuel Bärfuss wird neuer CEO der ISPIN AG

Zürich – Samuel Bärfuss, CEO der KOCH IT, wird auch CEO der Schweizer Spezialistin für Cyber Security und Cyber Risk Resilience ISPIN AG. Bärfuss verfügt über langjährige Erfahrungen in der IT- und Cyber-Security-Branche. Er übernimmt die Leitung von Dr. Norbert Thurner ab 1. März.

Samuel Bärfuss (* 1979) übernimmt den CEO-Posten der ISPIN AG per 1. März 2023 und tritt somit die Nachfolge von Dr. Norbert Thurner an. Norbert Thurner hat das Security Operation Center sowie die Managed Security Services der ISPIN AG während seiner Zeit als CEO zu einer erfolgreichen Serviceorganisation weiterentwickelt.

Samuel Bärfuss verfügt als CEO der KOCH IT über langjährige Erfahrung in der Cyber-Security-Branche. Er realisierte eine Vielzahl erfolgreicher Projekte rund um die Themen IT-Strategie, Cyber Security, Data Center sowie Software- und Organisationsentwicklung. Als zielorientierter Unternehmer geht er Herausforderungen analytisch und strukturiert an, kennt alle Gesellschaften der CymbiQ Group und hat bereits erste Pläne für seine neue Aufgabe: «Wir werden die Expertisen und operationellen Fähigkeiten für den Schutz (geschäfts-)kritischer Infrastrukturen und Anwendungen weiter ausbauen und die einzelnen Firmen der CymbiQ Group noch näher zusammenbringen.» (ISPIN/mc/hfu)