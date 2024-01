Starkes Wachstum – Spitch verstärkt deutsches Team

Zürich – Spitch, einer der weltweit massgeblichen Hersteller von KI basierenden Sprach- und Textdialogsystemen, verstärkt sich personell in Deutschland. Hierzu konnten wir Olaf Hansen als Vice President Business Development und Michael Schlake als Projektmanager mit Schwerpunkt auf deutschsprachige Projekte gewinnen. Beide Neuzugänge berichten direkt an Stephan Fehlmann, welcher die Gesamtverantwortung für die Regionen Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) trägt. Mit dem erweiterten Team trägt Spitch der stark steigenden Nachfrage nach KI-basierenden Systemen für die Kundenkommunikation Rechnung.

Michael Schlake ist dem Customer Success Department zugeordnet, das zur Unterstützung des Nachfrageschubs bereits Mitte letzten Jahres ins Leben gerufen wurde. Er kommt vom Spitch-Partner NTT Data, wo er zuletzt als Lead Consultant Customer Experience tätig und bereits in mehrere gemeinsame Kundenprojekte involviert war.

Olaf Hansen verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Beratung und dem Vertrieb komplexer IT-Systeme. In seiner letzten Tätigkeit bei Verint verantwortete Olaf Hansen die Sales- und Presales Aktivitäten in der DACH-Region. Hierbei baute Herr Hansen zusammen mit seinem Team den Umsatz in der Region konsequent und kontinuierlich auf den heutigen hohen Stand aus. Diese Erfolgsgeschichte möchte Herr Hansen zukünftig bei Spitch fortsetzen.

„Deutschland ist der grösste Software-Markt Europas. Seit unserem Einstieg in diesen Markt im Jahr 2019 konnten wir unsere dortige Position stetig verstärken und laufend Kunden dazu gewinnen. Dies bedingt naturgemäss den laufenden und gezielten Ausbau unserer lokalen Personalressourcen und unserer Know-how Potenziale. Die Erweiterung unseres Teams durch zwei ausgewiesene und erfahrene Experten ermöglicht es uns, auch die grossen Wachstumspotenziale dieses Marktes voll und nachhaltig auszuschöpfen“, sagt Stephan Fehlmann, Gesamtverantwortlicher für die DACH Region. (Spitch/mc/ps)