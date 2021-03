Suchmaschine Swisscows beginnt mit Aktienverkauf

Egnach – Swisscows, die alternative datensichere Suchmaschine aus der Schweiz, verkauft ab sofort für 150 Franken limitierte stimmrechtlose Aktien, sogenannte Partizipationsscheine.

Anders als Google, bietet Swisscows dem User eine datensichere und datenschutzkonforme Nutzung und gilt als familiengerechte Suchmaschine, die keinen pornografischen oder gewalttätigen Content listet. Zudem ist sie dafür bekannt, ausschliesslich eigene Server mit Standort in der Schweiz zu verwenden – ohne Nutzung einer Cloud. Hinter der Suchmaschine steht die Swisscows AG, die erst kürzlich ihr Portfolio mit dem Messenger TeleGuard erweitert hat und so die datensichere Nutzung ohne Speicherung personenbezogener Daten ermöglicht.

Sich datensicher und geschützt im Netz bewegen

Alle von der Swisscows AG entwickelten Lösungen sind darauf ausgerichtet, sich sicher und datentschutzkonform, d.h. unter Wahrung der personenbezogenen Daten und zum Schutz der Privatsphäre, im Internet zu bewegen. Langfristiges Ziel des Unternehmens ist es, für alle Bereiche eine geschützte Alternative anzubieten. Der Verkauf von Partizipationsscheinen ist für Swisscows der nächste strategische Schritt. Die damit erworbenen Finanzmittel werden in die Vertaktung und interne Infrastrukturerweiterung fließen.

„Hinter Swisscows steht ein starkes Team, das datensichere Tools für unser tagtägliches Miteinander im Netz kreiert“, so Andreas Wiebe, CEO von Swisscows. „Aktuell geben vor allem amerikanische High-Tech Giganten den Ton an. Doch wir bei Swisscows sind davon überzeugt, dass es an der Zeit ist, sich von diesen zu emanzipieren und eigene europäische Lösungen zu stärken.“

Was müssen Interessenten jetzt tun?

Ein Partizipationsschein ist ein Wertpapier, mit dem sich der Inhaber an einem Unternehmen bzw. dem Unternehmenserfolg beteiligen kann. In Bezug auf die Ausschüttung einer Dividende ist der Partizipationsschein vergleichbar mit einer Aktie, aber der Inhaber verfügt nicht über ein Mitwirkungs- oder Stimmrecht. Die Partizipationsscheine können über https://swisscows.com/shares erworben werden. (Swisscows/mc)