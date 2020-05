Sunrise und Salt spannen beim Glasfaserausbau zusammen

Zürich – Die beiden Telekomunternehmen Sunrise und Salt spannen beim Ausbau des Glasfasernetzes zusammen. Man habe sich auf eine strategische Partnerschaft verständigt, um eine führende Plattform im Bereich „Fiber to the home“ (Glasfaser bis ins Haus) zu schaffen, teilten die beiden Unternehmen am Dienstag mit.

Mit einer „offenen und für alle Anbieter zugänglichen Plattform“ sollen laut den Angaben schweizweit High-Speed Breitband-Verbindungsdienste angeboten werden. Dafür haben Sunrise und Salt die Firma Swiss Open Fiber gegründet, welche sie künftig mit einem Kapitalpartner halten wollen.

Es sei das Ziel, mit einer Gesamtinvestition von bis zu 3 Milliarden Franken über die nächsten 5 bis 7 Jahre 1,5 Millionen Haushalte zu erreichen, so die Mitteilung weiter. (awp/mc/ps)