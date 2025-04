Green geht strategische Partnerschaft mit Salt ein

Lupfig – Green baut ihre Marktposition im Schweizer Breitbandmarkt deutlich aus: Durch die Zusammenarbeit mit Salt sowie weiteren Netzbetreibern bietet Green Privat- und Geschäftskunden ab 3. April 2025 einen einzigartigen, flächendeckenden Service in allen wichtigen Netzen für ausgezeichnete Konnektivität.

Green und Salt geben heute den Start ihrer Breitband-Partnerschaft bekannt. In einem ersten Schritt und mit sofortiger Wirkung erhält Green Zugang zu Salts hochmoderner 10-Gbit/s-Internettechnologie auf Glasfaserbasis. Damit profitieren die Privat- und Geschäftskunden von Green von einer noch nie dagewesenen Netzvielfalt in den grössten und wichtigsten Netzen der Schweiz, sowie auf allen bedeutenden lokalen Netzen.

Green ist seit 30 Jahren in der Schweiz präsent und gilt als Internetpionierin der ersten Stunde. «Mit Salt an unserer Seite – neben unserer Zusammenarbeit mit Swisscom und über 80 lokalen Netzbetreibern – übernehmen wir erneut eine Vorreiterrolle. Wir kombinieren die besten verfügbaren Angebote netzunabhängig und ergänzen sie mit unserem ausgezeichneten Service», erklärt Roger Süess, CEO von Green. «Die Internetinfrastruktur in der Schweiz ist heute weitgehend standardisiert und wird laufend in allen Regionen ausgebaut. Was uns auszeichnet, ist die Einfachheit unseres Angebots, die breite Abdeckung – und überall dort, wo unsere Kundinnen und Kunden direkt mit unserem Serviceteam in Kontakt kommen, profitieren sie von kompetenter Beratung und durchgängiger Unterstützung», ergänzt Pius Grüter, Chief Operating Officer ISP Business bei Green. Die neue Partnerschaft erweitert das bestehende Angebot und stellt zusätzlichen Zugang zu Breitbandinternet bereit – für noch mehr Freiheit bei der Wahl und Nutzung für Greens Privat- und Geschäftskunden.

Max Nunziata, CEO von Salt, kommentiert: «Diese Zusammenarbeit markiert einen spannenden Meilenstein. Sie legt den Grundstein für zahlreiche Möglichkeiten, von denen unsere Partner, Kundinnen und Kunden profitieren werden.» Luis Hernández, Chief Strategy & BD Officer, ergänzt: «Wir freuen uns, gemeinsam mit Green dieses neue Kapitel zu starten. Wir bringen unsere moderne, hochzuverlässige 10 Gbit/s-Glasfasertechnologie ein – Green überzeugt mit langjähriger Erfahrung und Expertise.»

Alle Glasfaseranschlüsse können in Privathaushalten oder für Firmenanschlüsse mit fixen IP-Adressen genutzt werden. Softwaregesteuerte Anbindungen (SDWAN) sind preiswert und zentral verwaltet ebenfalls im Angebot. Auch für Wiederverkäufer von Green ist das neue Angebot verfügbar.

Glasfasernetz-Ausbau in der Schweiz

Neben Salt und Swisscom treiben zahlreiche lokale Kooperationen sowie Elektrizitätswerke in Städten und Gemeinden den kontinuierlichen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur voran. Dank der neuen Partnerschaft erschliesst Green die verfügbaren Glasfasernetze nahezu flächendeckend. (Green/ots/mc/ps)

Weitere Informationen:

https://www.green.ch/de/privatkunden/internet-abo