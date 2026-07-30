Supertext gewinnt Raiffeisen Schweiz als Partner

Zürich – Der Schweizer Sprach-KI-Anbieter Supertext unterstützt Raiffeisen Schweiz bei der Modernisierung ihrer mehrsprachigen Übersetzungsprozesse. Die neu eingeführte Plattform vereint KI-gestützte Übersetzung, professionelle Sprachdienstleistungen und bestehendes Sprachwissen in einer zentralen Lösung. Die Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein für Supertext und unterstreicht die wachsende Nachfrage nach Schweizer KI-Lösungen, die hohe Anforderungen an Datenschutz und Compliance erfüllen.

Die von Supertext bereitgestellte Plattform ermöglicht Mitarbeitenden den direkten Zugang zu KI-Übersetzungen und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, professionelle Sprachdienstleistungen nahtlos in denselben Prozess einzubinden. Dadurch werden Abläufe vereinfacht und die sprachliche Konsistenz über verschiedene Kanäle und Sprachen hinweg gestärkt.

Schweizer Sprach-KI für hohe Anforderungen an Datenschutz und Compliance

Datenschutz, Datensicherheit und Compliance stehen im Zentrum der Sprach-KI-Plattform von Supertext. Entwicklung, Betrieb und Hosting erfolgen vollständig in der Schweiz. Damit unterstützt die Lösung Unternehmen und Organisationen bei der sicheren Verarbeitung sensibler Inhalte und erfüllt die Anforderungen regulierter Branchen an Nachvollziehbarkeit, Governance und den verantwortungsvollen Einsatz von KI. Die erfolgreiche Einführung bei Raiffeisen Schweiz zeigt, dass sich moderne Sprach-KI auch in anspruchsvollen und regulierten Umfeldern erfolgreich einsetzen lässt. (pd/mc/pg)