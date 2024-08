Supply Chain Management in der Cloud: Macht unplanbares planbar

München – Die letzten Jahre haben deutlich gezeigt, dass globale Krisen und Konflikte immer wieder für grosse Schwankungen bei Angebot und Nachfrage von Rohstoffen und Produkten sorgen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, investieren Unternehmen jetzt in moderne Cloud-Lösungen für das Supply Chain Planning. Diese können weit mehr, als nur die Logistik zu optimieren.

Das Cloud-basierte Arbeiten verändert und stärkt alle Prozesse in Unternehmen. Unabhängig davon, wie stabil das Supply-Chain-Management on-premise ist, bietet die Cloud-basierte Lieferkettenplanung viele Vorteile. Dazu zählen die grundlegende Skalierbarkeit und die bessere Konnektivität von Supply-Chain-Netzwerken. Bei ausgereiften Lieferketten besteht zudem die Option auf ein Ökosystem mit integrierten Planungs- und Ausführungsprozessen. All dies wird über eine einzige Plattform mit einer gemeinsamen Datenstruktur abgewickelt.

Doch wie sehen die Anforderungen an eine entsprechende Lösung aus? Jürgen Hindler, Senior Manager Sales Development & Strategy SCM bei Oracle erklärt, welche Funktionen auf jeden Fall enthalten sein sollten.

Segmentierung als Ausgangsbasis für die Orchestrierung

Eine optimale Cloud-Lösung für das Supply Chain Planning unterteilt die Lieferkette in verschiedene Segmente. Dieser Vorgang erfolgt anhand diverser Parameter, wie beispielsweise nach geografischen Regionen und übereinstimmenden Bedürfnissen verschiedener Kunden. Idealerweise können Mitarbeiter bei der Unterteilung je Segment auch Faktoren wie Agilität und Resilienz einbeziehen. Das alles bringt einen grossen Mehrwert für organisatorische Abläufe. Unternehmen können dann je nach Segment genau planen, spezifische Anforderungen besser erfüllen und Abhängigkeiten berücksichtigen. In der Folge nehmen Qualität, Robustheit und Geschwindigkeit der gesamten Lieferkette zu.

Fokus auf die Zusammenarbeit mit Lieferanten

Unternehmen benötigen eine Cloud-Lösung, die eine integrierte Planung ermöglicht – eine Planung, die alle Aspekte von Nachfrage, Angebot und Bestand berücksichtigt und aufeinander abstimmt. So eine Koordination setzt eine enge Zusammenarbeit mit den eigenen Lieferanten und den Austausch aller relevanten Informationen voraus. Deshalb kommt es darauf an, Partner und weitere Systeme der Lieferkette in die Lösung einbinden zu können. Je mehr Funktionen für die Zusammenarbeit zur Verfügung stehen, desto besser gelingt die Planung der Geschäftsabläufe. Eventuell gibt es für einige Funktionen keinen sofortigen Bedarf, aber wenn sich das ändert, sind Unternehmen vorbereitet.

Stets eine erfolgreiche Lösung finden

Eine grosse Rolle spielt auch die Entscheidungsunterstützung einer Cloud-Lösung. Die richtige Technologie bietet vorgefertigte Analysen, geführte Problemlösungen und intelligente Empfehlungen. Das hilft Mitarbeitern dabei, Entscheidungen einfacher zu treffen und effizient zu planen. So finden sie schnell für jede Situation die optimale Lösung.

Schlüsselkriterium Geschwindigkeit

Lieferverzögerungen sorgen immer wieder für grosse Probleme in Unternehmen. Eine innovative Cloud-Lösung für das Supply Chain Planning versetzt Mitarbeiter in die Lage, Probleme frühzeitig zu erkennen und schnell zu beheben. Mit dem richtigen Supply Chain Management gewinnen sie einen umfassenden Überblick über die eigene Lieferkette und sehen Veränderungen in Echtzeit. Es sollte zudem Funktionen geben, um bei Abweichungen vom Plan mögliche Alternativen zu identifizieren und die wahrscheinlichen Auswirkungen auf das Geschäft zu analysieren. Auf dieser Grundlage können Unternehmen auf neue Entwicklungen stets flexibel reagieren und alle Stakeholder direkt informieren.

Smarte Logistik: Automatisiert, effizient und skalierbar

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) verspricht beim Supply Chain Planning noch mehr Erfolg. Er automatisiert Entscheidungen in Abhängigkeit vom Geschäftserfolg und sichert diesen. Eine entsprechende Cloud-Lösung trifft nicht nur Massnahmen, sondern führt sie anschliessend auch selbst aus. Das steigert die Effizienz und gibt den Mitarbeitenden mehr Zeit für strategische Aufgaben. Zudem ist eine Skalierung in der Zukunft deutlich einfacher.

Langfristig alle Ziele erreichen

„In der Logistik warten weiterhin grosse Herausforderungen auf die Unternehmen. Mit der richtigen Cloud-Lösung für das Supply Chain Planning meistern sie alle Aufgaben und verschaffen sich einen enormen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz“, sagt Jürgen Hindler. „Die ideale Lösung unterstützt sowohl die strategische als auch die taktische und operative Planung. Sie ermöglicht es den Mitarbeitenden, Prozesse in Echtzeit zu überblicken und Planungen anzupassen. Gemeinsam schaffen sie die Voraussetzungen für eine erfolgreiche digitale Transformation der Supply Chain.“ (Oracle/mc/ps)