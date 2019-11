Swico investiert in Elektroschrott-Recycling der Zukunft

Zürich – Im aktuellen Kontext der grünen Welle setzt Swico Recycling verstärkt auf Eigenverantwortung und treibt die Innovation im Bereich Elektroschrott-Recycling voran. Mit einem Umwelt-Innovationsfonds will die Organisation Projekte fördern, die das Recycling von Digitalgeräten effizienter, umweltschonender und ertragreicher machen.

38 Millionen Tonnen CO2-Emissionen hat Swico Recycling alleine in den letzten zehn Jahren eingespart. Mehrheitlich dank der Rückführung von Edelmetallen wie Gold, Silber und Platin aus ausrangierten Digitalgeräten in den Stoffkreislauf. Dieser ökologische Leistungsausweis ist dem freiwilligen Recycling-System zu verdanken, dem sich Hersteller, Importeure und Händler von Digitalgeräten anschliessen und welches durch den vorgezogenen Recyclingbeitrag finanziert wird.

Dennoch steht die Recyclingindustrie zunehmend unter Druck. Dies ist einerseits auf das wachsende politische Umweltbewusstsein, andererseits auf die volatilen Abnahmemärkte zurückzuführen. Das System von Swico Recycling indes steht nicht in Frage, denn es ist mit einer Rücknahmequote von 95 Prozent ausserordentlich erfolgreich. «Bei gut funktionierenden Systemen bringt zusätzliche Regulierung keinen Vorteil. Wir setzen gezielt auf Innovation», sagt Judith Bellaiche, die Geschäftsführerin von Swico Recycling. Trotz internationaler Spitzenposition dürfe die Schweiz auch im Bereich des Elektrorecyclings nicht an Innovationskraft verlieren.

Innovation als goldener Weg

Aus diesem Grund hat Swico einen Innovationsfonds ins Leben gerufen, der mit einem Teil der Recyclingbeiträge gespiesen wird. Mit dem Fonds werden Projekte finanziell gefördert, die dem Ökosystem von Swico Recycling einen Innovationsschub geben sollen. Die Projekte können in der gesamten Recycling-Kette anfallen, angefangen bei der Sammlung des Schrotts bis zur Entnahme von Wertstoffen. Die Vertragspartner von Swico können dabei auch Kooperationen mit Startups oder Forschungsstätten eingehen, um Projekte ausserhalb der üblichen Leitplanken zu ermöglichen.

Für die Recycler bringt der Innovationsfonds Anreize zum richtigen Zeitpunkt: Viele Recycling-Partner haben den Willen und das Potential für Innovationen, aber kommen im aktuellen Wettbewerbsumfeld nicht zur Umsetzung – sei es aus Mangel an Geld oder Zeit. «Eine Finanzspritze zur richtigen Zeit kann eine Idee beflügeln», ist Judith Bellaiche überzeugt.

Komplexes System

Neben dem ökologischen Nutzen bringt das freiwillige System von Swico Recycling einen hohen Mehrwert für die Konsumenten und die Gesellschaft. Einerseits stellt das dichte Netz an Rückgabestellen zusammen mit den öffentlichen und privaten Sammelstellen sowie Fachgeschäften und Grossverteilern insgesamt über 6000 Abgabemöglichkeiten zur Verfügung. Andererseits sorgt das System für die Beschäftigung von rund 1’000 Menschen im Sekundären Arbeitsmarkt. (Swico/mc/ps)

Über den Swico Umwelt-Innovationsfonds

Mit dem Swico Umwelt-Innovationsfonds will Swico Recycling – im Interesse der Konsumentinnen und Konsumenten sowie der Hersteller und Importeure – die Quantität und die Qualität des Recyclings von IT- und Büro-Elektroaltgeräten erhöhen.

Swico Recycling fördert dazu zukunftsträchtige Recyclingprojekte mit bis zu

CHF 300’000.–. Recycling wird dabei im umfassenden Sinn der Kreislaufwirtschaft verstanden: Auch Logistik, Kontrolle oder die Verlängerung der Lebensdauer von Geräten gehören dazu. Gefördert werden können beispielsweise Projekte aus der angewandten Forschung und Entwicklung oder Pilotversuche.

Bewerben können sich Teilnehmer am Ökosystem, die in einem Vertragsverhältnis mit Swico stehen. Dabei werden Kooperationen und Allianzen mit Dritten, namentlich Startups, begrüsst. Über die Unterstützungsbeiträge entscheidet der Beirat des Swico Innovationsfonds.

Zusammensetzung des Beirats

Der Beirat des Swico Umwelt-Innovationsfonds setzt sich aus ausgewiesenen Experten zusammen, die in einem für den Fonds relevanten Bereich tätig sind:

Roger Gnos (Vorsitzender), Gefahrgutbeauftragter und Mitglied der technischen Kommission Swico Recycling

Heinz Böni, Leiter Swico Konformitätsbewertungsstelle SN EN 50625, Empa

Marius Schlegel, Mitglied des Swico Recycling Boards

Über Swico Recycling

Swico Recycling ist das freiwillige und solidarische Rücknahmesystem für Altgeräte, das die Schweizer Hersteller und Importeure aus den Branchen Informatik, Büro, Unterhaltungselektronik und Foto/Film seit 1994 betreiben.

Seit 1994 wird in der Schweiz auf neue elektronische und elektrische Geräte eine vorgezogene Recyclinggebühr (vRG) erhoben. Diese wird für das umweltgerechte Recycling der Geräte, die Wiederverwertung der Materialien und die saubere Entsorgung von nicht wiederverwertbaren Materialien und Schadstoffen verwendet.

Swico Recycling sorgt für die fachgerechte Entsorgung von jährlich über 50 000 Tonnen Altgeräte. Swico zählt dabei auf 650 Konventionsunterzeichner und kann auf 600 offizielle Swico Sammelstellen und acht Recycling Betriebe zurückgreifen. Dabei fliessen jährlich rund CHF 30 Millionen an Sammelstellen, Transportunternehmen, Zerlegebetriebe, Recyclingfirmen etc. in der Schweiz. Swico beschafft dadurch indirekt Arbeit für über 1000 Personen im Sekundären Arbeitsmarkt.

Swico