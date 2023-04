Swico macht Recycling zum Erlebnis

Zürich – Das Verkehrshaus der Schweiz eröffnet heute sein neues «Haus der Energie», wo Swico mit einer Themeninsel zur Kreislaufwirtschaft einen festen Platz erhält. Haptische Elemente, Interaktionen und Touchscreens vermitteln Wissen über Rohstoffe, Produktgestaltung, Anwendung, Sammeln & Sortieren und Recycling. Damit wird die Bedeutung von Swico Recycling für ein breites Publikum und insbesondere Schulkinder erlebbar.

Energiethemen und Klimawandel stehen zuoberst auf der Themenagenda der Schweizer Bevölkerung. Doch das detaillierte Wissen darüber ist noch wenig verbreitet. Dabei würden viele einen Beitrag leisten, wenn sie wüssten, wie. Swico will als Ausstellungspartner des Verkehrshauses die Grundkompetenz in der Bevölkerung erhöhen und aufzeigen, was das Recyclingsystem konkret für ein nachhaltiges Leben bedeutet. Dabei werden die einzelnen Schritte stufengerecht präsentiert – eine Kombination aus Wissensvermittlung und spielerischen Anwendungen. «Jährlich besuchen rund 3’000 Schulklassen besuchen das Verkehrshaus, das ist eine ideale Gelegenheit, um Wissen über Rohstoffe und Kreislaufwirtschaft früh im Leben zu transferieren», erklärt Judith Bellaiche, Geschäftsführerin Swico, das Engagement.

Das Verkehrshaus Luzern ist das meistbesuchte Museum der Schweiz, und mit dem heute eröffneten Energiepavillon bietet es eine attraktive Plattform für die grossen Energiethemen unserer Gesellschaft. Sie dient als Diskussionsforum und Inspirationsquelle und soll einen Beitrag leisten für das bessere Verständnis einer nachhaltigen Gesellschaft und der Erreichung des Netto-null-Klimaziels der Schweiz.

Wir sind Teil der Lösung

Am High Level Podium erläuterte Judith Bellaiche nicht nur die politischen Anstrengungen in Hinblick auf diese Ziele, sondern auch die Bedeutung der Digitalisierung für die Stromversorgung der Zukunft. «Die Klimawende kommt in 3D: Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Digitalisierung. Den Ausgleich zwischen Stromproduktion und Lastenmanagement erreichen wir nur mit Intelligenz im Netz. Hier wird die Digitalindustrie ein wichtiger Teil der Lösung sein.» (Swico/mc/ps)