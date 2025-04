Swico: ICT-Branche trotzt Wirtschaftstrends mit stabilem Wachstum

Zürich – Die Schweizer ICT-Branche beweist erneut ihre Stärke und wächst entgegen allgemeiner Wirtschaftstrends weiter. Der Swico ICT Index klettert auf 108,6 Punkte (+1.4) und signalisiert anhaltenden Optimismus für das zweite Quartal.

Die Digitalisierung bleibt Zugpferd für die Schweizer ICT-Branche, die ihre beeindruckende Resilienz auch im aktuellen Wirtschaftsumfeld unter Beweis stellt. Während das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) seine Prognosen nach unten korrigiert und eine wirtschaftliche Erholung erst für 2026 in Aussicht stellt, zeigt der Swico ICT Index eine klare Aufwärtstendenz.

Besonders die Software-Industrie blickt optimistisch auf das kommende Quartal. «Schweizer Unternehmen und Verwaltungen investieren vermehrt in die Modernisierung ihrer Legacy-Systeme und die Stärkung ihrer digitalen Infrastruktur», beobachtet Giancarlo Palmisani, Leiter Verbandsdienstleistungen bei Swico. Der wachsende Fokus auf Cybersicherheit könnte dabei als zusätzlicher Wachstumstreiber fungieren.

Diese positive Entwicklung ist umso bemerkenswerter angesichts der steigenden internationalen Unsicherheiten in der Wirtschafts- und Handelspolitik. Der sich verschärfende Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie die anhaltend schwache Konjunktur in Deutschland belasten den globalen Handel. Die Schweizer ICT-Branche behauptet sich dennoch erfolgreich und bleibt ein stabilisierender Faktor in der Wirtschaftslandschaft.

Consumer Electronics wächst weiter

Die Schweizer Consumer Electronics Branche verzeichnet im zweiten Quartal 2025 ein anhaltendes Wachstum. Der Branchenindex steigt um 2.3 Punkte auf 108.9. Technologische Entwicklungen treiben die Nachfrage, insbesondere investieren Konsumentinnen und Konsumenten vermehrt in leistungsfähigere Hardware. Grund dafür sind die Anforderungen moderner KI-Anwendungen. Auch die Umstellung auf Windows 11 kann zu vermehrten Hardwareupgrades führen, da ältere Geräte die neuen Systemvorgaben nicht mehr erfüllen.

Trotz der zunehmenden Konzentration auf wenige grosse Online-Plattformen und geopolitischen Unsicherheiten, die das Management globaler Lieferketten erschweren, zeigt die Branche eine bemerkenswerte Resilienz. Der Innovationszyklus schafft eine solide Grundlage für weiteres Wachstum auch im Bereich der Hardware. (pd/mc/pg)

Swico ICT Index

Als zuverlässiges Prognose-Instrument analysiert der Swico ICT Index alle drei Monate die Konjunkturentwicklung der Schweizer Digitalisierer in den Branchen ICT, Consumer Electronics (CE) und Imaging/Printing/Finishing (IPF). Der Index gibt Auskunft über die Geschäftsentwicklung in den Schlüsselbereichen Auftragslage, Beschäftigung, Business Performance und Dynamik. Auf der Skala entsprechen Werte über 100 Punkte einer positiven und Werte unter 100 Punkte einer negativen Stimmung.