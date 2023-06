Swico: Mit Elektroschrott CO2 sparen

Zürich – Zwei Tage nach der Abstimmung über das Klimaschutzgesetz ruft Swico Recycling die Bevölkerung mit einer ausdrucksvollen Video-Kampagne dazu auf, Elektroschrott zurückzubringen. Denn klar ist: Das Recycling Elektronischer Geräte ist einer der erfolgreichsten Bausteine für die Bekämpfung des Klimawandels in der Schweiz.

Die Bedeutung des Recyclings für die Reduktion von CO2-Emissionen ist in der Schweiz unbestritten. Alleine durch die Rückgewinnung der Metalle Eisen, Aluminium, Kupfer, Gold, Silber und Palladium werden jedes Jahr rund 3 Millionen Tonnen CO2-Emissionen eingespart. Dies entspricht etwa dem gesamten Güterverkehr im Land. Hinzukommen die positiven Umweltauswirkungen durch die umweltgerechte Entsorgung der schadstoffhaltigen Komponenten von Elektroschrott.

Gold ist CO2 Champion

Durchschnittlich werden rund 23’000 Tonnen Industriemetalle wie Eisen, Aluminium und Kupfer, 5’500 Tonnen Kunststoffe und 1 Tonne Edelmetalle Jahr für Jahr zurückgewonnen und stofflich wiederverwertet. Zwar befinden sich «nur» 160 kg wertvolles Gold im Elektroschrott, aber dort liegt die Spitzenleistung des Recyclings: 80% der CO2-Ersparnis ist auf die Rückgewinnung von Gold zurückzuführen. Insgesamt werden zwei Drittel der Rohstoffe aus Digital-, Büro- und Unterhaltungsgeräten stofflich wiederverwertet, der Rest wird zu 80% thermisch verwertet.

Potential in jedem Haushalt

Dies ist einem ausgeklügelten und filigranen Recycling-System zu verdanken: Seit fast 30 Jahren betreibt Swico ein flächendeckendes Ökosystem von 600 Sammelstellen, 6’000 Abgabemöglichkeiten im Handel und 8 Recyclingpartnern, die sämtliche Geräte aller Marken sorgfältig und nach höchsten Standards sammeln, zerlegen und rezyklieren – und zwar in der Schweiz. Aber nur dank den Konsumentinnen und Konsumenten, die gewissenhaft ihre Geräte zur Entsorgung bringen, kommen jährlich etwa 46’000 Tonnen Elektroschrott zusammen. Das sind rund 95% aller Geräte, die auf den Markt kommen. Allerdings schlummert weiteres Potential in Schweizer Haushalten: So lagern beispielsweise geschätzte zehn Millionen alte Smartphones in unseren Schubladen. Dadurch bleiben der Kreislaufwirtschaft wichtige Wertstoffe entzogen.

Ästhetik von Elektroschrott

Mit der Video-Kampagne «We ❤ Elektroschrott» ruft Swico die Bevölkerung dazu auf, ihren Elektroschrott weiter zu recyclen. Die Idee: Wenn Handys auf den Boden fallen oder Laptops ihren Geist aufgeben, fühlen die Menschen so einiges – aber sicher keine Freude. Ganz anders bei Swico: Denn für diese bedeutet jedes kaputte Gerät einen weiteren Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. Diese Liebe zum Elektroschrott zelebriert Swico mit emotionalen, ästhetischen Slow Motion-Videos rund um – nun ja – Schrott. Die Kampagne wird auf Social Media (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn) sowie weitere Online-Kanäle zu sehen sein und soll in den kommenden vier Wochen rund eine Million Userinnen und User erreichen.

Weitere Zahlen zu Swico Recycling finden Sie im aktuellen Fachbericht. (Swico/mc/ps)

Über Swico Recycling

Swico Recycling ist das freiwillige und solidarische Rücknahmesystem für Altgeräte, das die Schweizer Hersteller und Importeure aus den Branchen Informatik, Büro, Unterhaltungselektronik und Foto/Film seit 1994 betreiben.

Seit 1994 wird in der Schweiz auf neue elektronische und elektrische Geräte ein vorgezogener Recyclingbeitrag erhoben. Dieser wird für das umweltgerechte Recycling der Geräte, die Wiederverwertung der Materialien und die saubere Entsorgung von nicht wiederverwertbaren Materialien und Schadstoffen verwendet.

Swico Recycling sorgt für die fachgerechte Entsorgung von jährlich ungefähr 50’000 Tonnen Altgeräte. Swico zählt dabei auf über 800 Konventionsunterzeichner und kann auf 600 Sammelstellen, 6’000 Handelsstellen und acht Recycling Betriebe zurückgreifen. Dabei fliessen jährlich rund CHF 28 Millionen mitunter an Sammelstellen, Transportunternehmen, Zerlegebetriebe, Recyclingfirmen etc. in der Schweiz. Swico beschafft dadurch indirekt Arbeit für über 1000 Personen im Sekundären Arbeitsmarkt.