Swiss CISO Awards 2026: EY und das Swiss Cyber Institute zeichnen Cybersecurity-Führungskräfte aus

Zürich – Im Rahmen der Global Cyber Conference wurden am 1. September 2026 im Dolder Grand in Zürich die Swiss CISO Awards verliehen. Die Auszeichnungen werden vom Swiss Cyber Institute gemeinsam mit dem Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen EY Schweiz vergeben. Die Awards wurden in diesem Jahr zum vierten Mal verliehen. Sie würdigen herausragende Chief Information Security Officers (CISOs) und Cybersecurity-Verantwortliche, die mit innovativen Ansätzen und strategischer Weitsicht die digitale Sicherheit und Resilienz von Unternehmen und Organisationen stärken.

Swiss CISO of the Year Gewinner 2026

Anatoli Kalysch, CISO der Lindenhofgruppe AG, wurde mit dem Swiss CISO Award 2026 ausgezeichnet. Mit einem risikobasierten Ansatz hat er die Cyberresilienz der Lindenhofgruppe gestärkt und Informationssicherheit eng mit Patientensicherheit und Versorgungskontinuität verknüpft. Neben klaren Governance-Strukturen, transparenten Reifegradmodellen und einer systematischen Berichterstattung hat er innovative Prozesse zur Bewertung von Lieferantenrisiken etabliert und damit die Effizienz im Risikomanagement deutlich erhöht. Tom Schmidt, Jurymitglied und Cybersecurity Leader Financial Services bei EY Schweiz, sagt: «Anatoli Kalysch zeigt eindrücklich, wie Cybersecurity einen direkten Beitrag zur Resilienz kritischer Gesundheitsdienstleistungen leisten kann. Sein Ansatz verbindet Informationssicherheit mit Patientensicherheit und schafft damit einen nachhaltigen Mehrwert für die gesamte Organisation.»

Cybersecurity Excellence (Swiss CISO of the Year) Gewinner 2026

Die Auszeichnung «Cybersecurity Excellence» in der Kategorie Swiss CISO of the Year geht an Kai Schramm, CISO bei TWINT. Er überzeugte die Jury insbesondere mit seinem konsequenten Fokus auf den Schutz von Kunden sowie durch innovative Ansätze zur frühzeitigen Erkennung und Bekämpfung digitaler Betrugsversuche. Zudem entwickelte er die Cybersecurity-Organisation von TWINT konsequent weiter und baute Fachkompetenzen innerhalb des Teams gezielt aus. Schmidt sagt: «Kai Schramm verbindet technologische Innovation mit einer klaren Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Kunden. Seine Arbeit zeigt, wie moderne Cybersecurity einen wichtigen Beitrag zum Vertrauen in digitale Dienstleistungen leisten kann.»

Future Leader Gewinnerinnen und Gewinner 2026

Der Future Leader Award geht an Andra-Irina Vasile, Senior Business Information Security Officer bei SIX Group. Die Auszeichnung «Cybersecurity Excellence» in der Kategorie Future Leader erhalten Tobias Castagna, Head of Test Experts beim Nationalen Testinstitut für Cybersicherheit (NTC), sowie Nathalie Gratzer, Head of Industry Cooperation beim NATO CCDCOE und Swiss National Representative des Swiss Cyber Command. Die ausgezeichneten Persönlichkeiten engagieren sich in unterschiedlichen Bereichen für die Weiterentwicklung der Cybersicherheit in der Schweiz – von KI-Governance und Sensibilisierung für digitale Risiken über die unabhängige Prüfung kritischer Technologien bis hin zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Militär.

Über den Swiss CISO Award

Die Swiss CISO Awards werden jährlich vom Swiss Cyber Institute in Zusammenarbeit mit EY Schweiz präsentiert und im Rahmen der Global Cyber Conference verliehen. Über die Vergabe der Auszeichnungen entscheidet eine unabhängige Fachjury aus Expertinnen und Experten der Cybersecurity- und Wirtschaftswelt:

Dr. Maya Bundt, Founder of Cybersecurity Board Reporting and Independent Board Director

Tana Dubel, Chief Information Security Officer, Logitech

Clara-Ann Gordon, Board Member and Partner, Niederer Kraft Frey

Lukas Mäder, Editor Technology & Geopolitics, Neue Zürcher Zeitung AG

Sascha Maier, Group CISO, SV Group

Silvan Schellenberg, CISO Switzerland, UBS AG

Tom Schmidt, Cybersecurity Leader Financial Services, EY Switzerland

Marcel Zumbühl, Group CISO, Swiss Post

(EY/mc/pg)