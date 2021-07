Swiss21.org: (auch) künstlich intelligent

Appenzell – Seit 2018 stellt Swiss21.org Kleinunternehmen eine kostenlose Gesamtlösung für die Büroadministration zur Verfügung. In kurzer Zeit hat sich Swiss21 zu einem der Marktführer entwickelt. Es deckt mit den Bereichen Finanzen, Personal, Commerce und einem CRM nicht nur die wichtigsten Bereiche eines Unternehmens ab, es ist auch intuitiv zu bedienen, clever vernetzt und bietet intelligente Funktionen von etablierten Anbietern. Künstliche Intelligenz spielt dabei zunehmend in verschiedenen Bereichen eine wichtige Rolle und hilft, Prozesse weiter zu automatisieren und zu beschleunigen. Mit dem Ziel, immer mehr Prozesse in Echtzeit abzubilden und Unternehmen mehr und mehr in Echtzeit steuern zu können. Weniger Administration, dafür mehr Zeit und Effizienz für alle Unternehmen und Organisationen ist die Maxime von Swiss21.

Künstliche Intelligenz für die Buchhaltung, Spesenabrechnung und das Dokumentenmanagement

Als erste ERP-Lösung in der Schweiz verwendet Swiss21.AbaNinja für die Belegerkennung und -verbuchung Künstliche Intelligenz (KI). Dabei kommt mit «DeepO» eine neue Technologie zum Einsatz, die von der DeepCloud AG in enger Zusammenarbeit mit der Abacus Research AG entwickelt wurde. DeepO zeichnet sich durch eine sehr hohe Erkennungsrate, der zu analysierenden Belege aus und ermöglicht die Erkennung in Echtzeit und eine semiautomatische Verbuchung der Transaktionen.

Es lassen sich sämtliche Belege, seien diese von Spesen oder Rechnungen erfassen und direkt in Swiss21.Abaninja verarbeiten. Die Belege werden gescannt, nach Mustern durchsucht, die Inhalte richtig strukturiert und in Echtzeit weiterverarbeitet.

Walter Regli, Geschäftsführer von Swiss21.org, ist überzeugt, mit den Lösungen für Künstliche Intelligenz der Partner und Softwarehersteller, die hinter Swiss21 stehen, den Nutzerinnen und Nutzern von Swiss21 einmal mehr einen klaren Mehrwert zu bieten. «Künstliche Intelligenz in Swiss21.AbaNinja nimmt unseren Usern viel repetitive administrative Arbeit ab und macht die Prozesse in Swiss21 noch effizienter.» (Swiss21.org/mc/ps)

Weitere Infos: