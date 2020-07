Swiss21.org: Revolution in der Buchführung

Appenzell – Abacus Research AG, einer der Partner von Swiss21, revolutioniert in Zusammenarbeit mit Arcanite und Cornèrcard die Buchhaltung. Mit dem neusten Release von Swiss21.org können Kauf- und Verkaufsprozesse direkt und in Echtzeit in das Buchungssystem überführt werden. Mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellen Lernprozessen wird die Buchhaltung voll automatisiert, von der Belegerfassung bis hin zur Verbuchung. Und die Daten stehen in Echtzeit zur Verfügung.

Die Zeit ist reif, um mit der aktuellen Buchhaltung abzurechnen und der autonomen Buchführung den Vortritt zu lassen. Das Projekt der drei Schweizer Unternehmen hört auf den Namen A.L.A. und bedeutet Autonomous Live Accounting. A.L.A. reduziert wiederholende, manuelle Arbeit, steigert die Effizienz von Unternehmen, Startups und Organisationen und stärkt gleichzeitig den Standort Schweiz. Mit der neuen Allianz wird die tägliche Arbeit der Mitarbeitenden deutlich erleichtert.

Zukünftig lassen sich beispielsweise Spesenbelege einfach mit einem Mobilgerät erfassen und – ohne Medienbruch – direkt ins Buchhaltungsprogramm übermitteln. Belege werden per Mobiltelefon eingescannt, nach Mustern durchsucht, die Inhalte richtig strukturiert und mit den richtigen Schnittstellen per Echtzeit in die verschiedenen Subsysteme verteilt.

Kostenlose Swiss21 Prepaid- und Kreditkarten von Cornèrcard

Kundinnen und Kunden von Swiss21.org können ab sofort eine kostenlose Swiss21 Prepaid- und/oder Kreditkarte beantragen. Dies ist dank der neuen Partnerschaft mit Cornèrcard, einer der führenden Herausgebern von Zahlungskarten (Visa, Mastercard und Diners Club) der Schweiz möglich. Bei vielen Unternehmen erfolgt das Spesenmanagement über Zahlungskarten. Bezahlen Mitarbeitende Spesen mit der Cornèrcard Swiss21 Karte, werden die Transaktionen in Echtzeit ins Buchhaltungssystem von Swiss21 übermittelt und mit den über die App ABACLIK eingelesenen Spesenbelegen abgeglichen.

Es geht auch einfach und schnell

Swiss21 ist stolz, die zukunftsweisende Technologie von A.L.A. auch den Kundinnen und Kunden ihrer kostenlosen Business Software anbieten zu können. Denn die Mission von A.L.A., das Leben der Menschen zu vereinfachen, stimmt exakt mit den Zielen von Swiss21 überein: Weniger Administration, dafür mehr Zeit und Effizienz für alle Unternehmen und Organisationen. (Swiss21.org/mc/ps)