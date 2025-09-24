Swisscom lanciert KI-Assistenten «myAI»

Bern – Mit myAI lanciert Swisscom eine neue KI-Assistentin, welche aus und für die Schweiz entwickelt wurde und bis Ende 2025 kostenlos nutzbar ist. Sie bietet Funktionen von Texterstellung über Datenanalyse bis hin zu kreativen Anwendungen wie Bildgenerierung. myAI setzt auf Datenschutz, Transparenz und eine klare Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Schweizer Bevölkerung.

Künstliche Intelligenz prägt zunehmend den beruflichen und privaten Alltag. Ob beim Verfassen von Texten, der Strukturierung von Informationen oder der Erstellung visueller Inhalte – sie ist heute in vielen Arbeits- und Lebenssituationen präsent. Internationale Anbieter sind oft nicht auf lokale Bedürfnisse ausgerichtet. Genau hier setze Swisscom mit myAI an, schreibt sie in einer Mitteilung: Ein KI-Chatbot, welcher in der Schweiz entwickelt wurde und den Schutz der Nutzerdaten in den Vordergrund stellt.

Swissness als Differenzierungsmerkmal

Swisscom garantiert, dass Nutzerdaten nicht für das Training von Sprachmodellen, Profiling-Zwecke oder zur Weiterverarbeitung bei Dritten verwendet werden. Die Datenverarbeitung erfolgt auf AWS-Infrastruktur (Amazon Web Services), bleibt aber vollständig unter Kontrolle von Swisscom. Mit myAI verfolgt Swisscom die Vision, einen digitalen Begleiter zu schaffen, der den Alltag spürbar erleichtert – für alle, die hohen Wert auf einfache Bedienung, Transparenz und lokale Verankerung in der Schweiz legen.

Technologische Grundlage

myAI wird auf AWS gehosted und nutzt Anthropics Claude 4 Sonnet Sprachmodell, das über AWS Bedrock als Cloud-Service bereitgestellt wird. Das Modell unterstützt Text- und Bildverarbeitung und verfügt über eine grosse Verarbeitungskapazität, was die Analyse umfangreicher Dokumente und Codebasen ermöglicht. Swisscom prüft auch laufend weitere Modelle für künftige Integrationen in myAI.

Preismodell und Ausblick

Die Pro-Version von myAI kostet ab 2026 monatlich CHF 14.90 und steht bis Ende Jahr allen Interessierten kostenlos zur Verfügung. Eine Basisversion bleibt kostenfrei. Swisscom plant, myAI in enger Abstimmung mit den Bedürfnissen der Schweizer Nutzerschaft kontinuierlich auszubauen. Geplant sind unter anderem weitere Kooperationen mit Schweizer Partnern. (mc/pg)