Swisscom setzt für den Betrieb von Finnova-Kernbankensystemen neu auf Oracle Exadata Cloud@Customer

Bern – Swisscom erweitert ihr Angebot für den Schweizer Finanzsektor und modernisiert die Infrastruktur ihrer Finnova-basierten Banking-Plattformen. Dabei setzt sie als erste Betreiberin in der Schweiz neu auf Oracle Exadata Cloud@Customer.

Die neue Infrastruktur wird in den Swisscom Rechenzentren in der Schweiz betrieben und kombiniert moderne Cloud-Technologien mit lokaler Datenhaltung. Ziel ist, den Betrieb Finnova-basierter Anwendungen weiterzuentwickeln und den steigenden Anforderungen an Skalierbarkeit, Performance und Verfügbarkeit im Bankenumfeld gerecht zu werden. Bereits migriert wurde die Swisscom Valorendatenmanagement-Plattform, die auf dem Finnova-Kernbankensystem basiert, das von über 40 Schweizer Banken genutzt wird. «Mit Exadata Cloud@Customer schaffen wir die technologische Grundlage, um den steigenden Anforderungen an Performance, Verfügbarkeit und Sicherheit im Banking gerecht zu werden. Gleichzeitig bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine moderne Infrastruktur mit Datenhaltung in der Schweiz», sagt Tonio Di Domenico, Head of Banking Customers. «Zusätzlich stärken wir mit der Modernisierung unser Angebot für Finnova-Kunden und schaffen eine skalierbare Betriebsplattform für die nächste Generation von Banking Services.»

Höhere Effizienz und Verfügbarkeit

Die neue Plattform konsolidiert bestehende Oracle-Umgebungen und vereinfacht deren Betrieb. Ressourcen können flexibel bereitgestellt und bei Bedarf skaliert werden. Gleichzeitig vereinfacht die Konsolidierung bestehender Daten­banken­umgebungen den Betrieb und unterstützt eine effiziente Nutzung der Infrastruktur. Die auf Oracle-Datenbanken abgestimmte Architektur reduziert zudem die betriebliche Komplexität und unterstützt die Weiter­entwicklung von Finnova-basierten Services. Funktionen wie Oracle RAC und Data Guard ermöglichen eine auf hohe Verfügbarkeit ausgelegte Betriebs­architektur und stärken Wieder­herstellungs- und Business-Continuity-Konzepte für geschäfts­kritische Anwendungen. Sie sorgen für maximale Ausfall­sicherheit geschäfts­kritischer Anwendungen und minimieren Betriebs­unterbrüche. Auch das Lizenz­management wird vereinfacht. Computer- und Lizenzkosten orientieren sich stärker an den tatsächlich zugewiesenen Ressourcen, die dynamisch oder manuell angepasst werden können.

Die Exadata Cloud@Customer-Infra­struktur wird vollständig in den Rechenzentren von Swisscom in der Schweiz betrieben. (Swisscom/mc/ps)