Swisscom übernimmt Mehrheit an Innovative Web Gruppe

Zürich – Die Swisscom baut das Geschäft im Bereich Websolutions und E-Government-Lösungen aus. Der «Blaue Riese» übernimmt dazu die Mehrheit an der in diesen Bereichen tätigen Zürcher Innovative Web Gruppe, wie es am Mittwoch in einem Communiqué heisst. Zu den finanziellen Details der Übernahme macht die Swisscom keine näheren Angaben.

Innovative Web wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt rund 50 Mitarbeitende. Zu ihren Kunden zählen den Angaben zufolge mittelgrosse und grosse Schweizer Gemeinden und Städte, Kantone, Werke, Schulen und andere verwaltungsnahe Organisationen. Für sie erstellt das Unternehmen unter anderem die Webauftritte, E-Government-Lösungen mit Bürgerkonten oder den elektronischen Austausch mit den Schulen.

Mit dem Zukauf stärke die Swisscom ihr Geschäftsfeld «Gemeinden und Vereine», welches von der Tochter Swisscom Directories mit dem Produkt «Localcities» bearbeitet werde, heisst es. Im Verbund mit Innovative Web werde die Swisscom künftig für die rund 2200 Gemeinden neue digitale Lösungen zur Deckung fast aller Bedürfnisse entwickeln.

Auf rechtlicher Basis gesehen bleibt die Innovative Web Gruppe eigenständig, womit sich sowohl für die Kunden als auch für die Mitarbeitenden durch die Übernahme keine Veränderungen ergäben, so die Mitteilung weiter. CEO bleibt Steff Desan-Schnetzler, während Stefano Santinelli, Chef der Swisscom Directories AG, das Präsidium im Verwaltungsrat übernimmt. (awp/mc/pg)