Swisscom übernimmt Schweizer Sicherheitsspezialisten United Security Providers

Bern – Swisscom und United Security Providers (USP) gehören zu den führenden Schweizer Anbietern von Cyber Security Lösungen für hiesige Unternehmen – und gehen künftig gemeinsame Wege. Swisscom übernimmt das Schweizer Pionierunternehmen und bringt es unter dem Dach von Enterprise Customers als eigenständige Unternehmung mit den eigenen Cyber Security-Aktivitäten zusammen. So entsteht ein Security-Kompetenz-Cluster mit künftig gut 200 Sicherheitsspezialisten.

Cyber Security gewinnt für Schweizer Unternehmen rasant an Bedeutung. Denn: Die digitale Transformation bringt neben vielen Chancen auch gewichtige Herausforderungen für Unternehmen – etwa in Form von Hacker-Angriffen oder Cybercrime. Swisscom und United Security Providers gehören heute zu den führenden Anbieterinnen von Cyber Security-Lösungen und Managed Security Services in der Schweiz – und wollen ihre langjährige Erfahrung und ihr Know-how künftig bündeln, um Kunden noch umfassender zu betreuen und noch besser vor Angriffen aus dem Netz zu schützen. Mit den zu Swisscom stossenden USP-Mitarbeitenden entsteht ein Security-Kompetenz-Cluster mit gut 200 Spezialisten, die sich rund um die Uhr um die Sicherheit von Anwendungen, Daten und Netzwerken von Unternehmenskunden kümmern.

Cyber Security als strategischer Wachstumsbereich

Urs Lehner, Leiter Swisscom Enterprise Customers und Mitglied der Konzernleitung zur Übernahme: «USP ist ein gestandenes, exzellent geführtes Unternehmen, das seit 25 Jahren im Geschäft ist und über ein äusserst spannendes Service-, Kunden- und Kompetenzportfolio verfügt.» Swisscom erhalte so Zugang zu Security Spezialisten und entsprechendem Know-how in diesem schnell wachsenden Markt. Michael Liebi, CEO bei USP ergänzt: «Swisscom und USP ergänzen sich mit ihrem Kundenportfolio ideal. Darüber hinaus teilen wir die Überzeugung, dass wir unsere Kunden zusammen noch besser bei allen aktuellen und künftigen Herausforderungen im Bereich Cyber Security unterstützen können.»

Durch die Übernahme werden die Managed Security Services (MSS) weiter gestärkt. Das neue Security Software Produktgeschäft (Web Access Management und Network Access Control) erweitert das Security-Angebot von Swisscom. «Wir sehen grosses Potential, diese Produkte tiefer im Portfolio von Swisscom zu verankern und so unsere Kunden noch umfassender bedienen zu können», so Urs Lehner.

USP wird als Gesellschaft und Marke weiterexistieren

Das 1994 gegründete Unternehmen USP wird unter dem Dach von Swisscom als eigene Gesellschaft und Marke weiterexistieren. Das bisherige Management rund um Firmengründer und CEO Michael Liebi wird die USP-Dienstleistungen weiterführen und so für Kontinuität sorgen. Swisscom plant, den Bereich Cyber Security weiter auszubauen und nachhaltig zu stärken. (Swisscom/mc/ps)

