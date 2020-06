Swisscows – Sicheres Surfen ohne Tracking und Werbung

Egnach – Die Anforderungen an Homeoffice, Homeschooling und privaten Internetkonsum haben sich während des Covid-19 Lockdowns stark verändert. User sorgen sich um ihre Sicherheit im Internet. Swisscows hat die Lösung: Eine sichere Suchmaschine für PC, Laptop und Smartphone. Von den drei Schutzversionen Plus, Prime und VPN ist VPN (Virtuelles Privates Netzwerk) das stärkste Argument für ein sicheres Surfen ohne Tracking und störende Werbung.

«Homeoffice birgt dieselben Gefahren wie privates Arbeiten am PC. Sobald Mitarbeitende nicht im gesicherten Firmennetzwerk arbeiten, sind sie Hackern oder Cyberangriffen ausgesetzt», benennt Swisscows CEO Andreas Wiebe die aktuellen Gefahren im Netz. Die Schutzmaske für PC, Laptop und Smartphone fehlt. Mit dem Virtuellen Privaten Netzwerk (VPN) greift Swisscows die weltweite Konkurrenz an. Schweizer Präzision, absolutes Sicherheitsdenken und Betreiberstationen in der Schweiz – ohne aktive Datenspeicherung – bieten das, wonach viele während des Lockdowns gesucht haben: IT-Sicherheit in allen Situationen.

Sicheres Surfen

Während der schwierigen Corona-Zeit mit Homeoffice, Homeschooling und der erhöhten Nutzung von PCs, Laptops und Smartphones ist das Thema Sicherheit in den Vordergrund gerückt. Swisscows ist eine der sichersten Internet Suchmaschinen und zählt auf eine weltweit wachsende Community, die Wert auf Datenschutz und Sicherheit legen. Um Geschäftsdaten und Privatsphäre zu schützen, kann über Swisscows neu ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) im PC, Laptop oder Smartphone integriert werden. Dank Verschlüsselungstechnik werden ein geschlossener Datenraum und ein privater Internetzugang bereitgestellt. Damit sind Daten für Aussenstehende nicht mehr einsehbar. Das VPN-System erlaubt, anonym zu surfen. Suchaufträge über Google Chrome, Bing oder Firefox sind weiterhin möglich. Dies ohne Werbung, Tracking und auf Wunsch mit vollumfassendem Kinderschutz.

Drei Sicherheitsstufen

Die Suchmaschine bietet drei Sicherheitsstufen mit unterschiedlichen Leistungen an: Swisscows Plus, Swisscows Prime und Swisscows VPN. Die Qualität der Suchresultate ist gleich hoch. Absolut sicher sind alle drei.

Swisscows Plus

Werbefinanziert (aber ohne Tracking)

Gratis

Swisscows Prime

Suche ohne Werbung

Eigene Oberfläche

Persönliches Monatsabo 5 Franken

Swisscows VPN

Suche ohne Werbung

Eigene Oberfläche mit VPN im Hintergrund

Erweiterung für Firefox, Bing und Google Chrome

Persönliches Monatsabo 7 Franken

Swisscows erhebt keine Nutzerdaten

Sämtliche Nutzerdaten bleiben bei allen Swisscows Produkten unsichtbar und lassen sich nicht verfolgen. Andreas Wiebe zur Philosophie seiner Firma: «Swisscows schützt seine Nutzer, deren Familien und Privatleben. Das war, ist und wird immer so sein. Diese Haltung macht den Mehrwert unserer Produkte und Services aus.»

Die Suchmaschine speichert keine Nutzer-Daten und keine IP-Adressen. Gewalt und Pornografie werden bei den Suchresultaten ausgeschlossen. «Eine Kindersicherung gegen Gewalt und pornografische Inhalte gehört standardgemäss zu unserer Philosophie und ist fix integriert. Diesem Kampf hat sich Swisscows mit seinen Produkten seit Jahren verpflichtet.» (Swisscows/mc/ps)

Über Swisscows AG

Swisscows AG ist ein führendes Schweizer Technologie-Unternehmen im IT-Bereich. Swisscows entwickelt Technologien, die Menschen im Alltag helfen, sicher mit Informationen zu arbeiten, ohne dabei überwacht zu werden. Swisscows ist die effiziente Alternative für alle, denen Datensicherheit und Persönlichkeitsschutz wichtig sind. Im Gegensatz zu anderen Suchmaschinen hinterlassen die Nutzer bei Swisscows keinen Fussabdruck und können deshalb nicht überwacht werden.

www.swisscows.ch

