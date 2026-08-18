T-Systems und Cohesity schaffen in der Schweiz betriebenes Angebot für Datensouveränität und Cyber Resilience

Zollikofen – T-Systems Schweiz und Cohesity lancieren ein gemeinsames souveränes Angebot für Backup, Recovery und Cyber-Resilience, das gezielt auf die Anforderungen Schweizer Unternehmen zugeschnitten ist. Die Partnerschaft verbindet die Cyber-Resilience-Plattform von Cohesity mit der Cloud- und Managed-Service-Kompetenz von T-Systems Schweiz. Gemeinsam entsteht ein in der Schweiz betriebenes Backup-as-a-Service-Angebot, das sich flexibel in Cloud- und On-Premises-Umgebungen einsetzen lässt.

„Ein besonderer Mehrwert liegt im Betriebsmodell der Lösung“, sagt Iwan Martin, Head of Portfolio Unit Cloud bei T-Systems Schweiz. “Unternehmen können die Services sowohl auf bestehenden On-Premises-Umgebungen als auch als cloud-native Lösung nutzen.“ Die Plattform lässt sich vollständig auf der Cloud-Infrastruktur von T-Systems betreiben, ohne dass Kunden eigene Backup-Hardware beschaffen oder betreiben müssen.

Über Schweizer Rechenzentren bereitgestellt und betrieben, erfüllt die Lösung hohe Anforderungen an Datenschutz, Compliance und regulatorische Kontrolle. Unternehmen und öffentliche Institutionen profitieren damit von einer modernen, skalierbaren Backup-Lösung, die Sicherheit, Flexibilität und regulatorische Anforderungen optimal miteinander verbindet.

Cyberangriffe zählen zu den grössten Geschäftsrisiken für Unternehmen

Cyberangriffe zählen heute zu den grössten Geschäftsrisiken für Unternehmen und öffentliche Institutionen. Entscheidend ist, dass kritische Daten im Ernstfall schnell, sicher und kontrolliert wiederhergestellt werden können. Genau hier setzt die gemeinsame Lösung von T-Systems und Cohesity an: Sie hilft Unternehmen, ihre Geschäftskontinuität auch im Ernstfall zu erhalten.

„Unsere integrierte Datenplattform bietet umfassende Datensicherheit und Cyber-Resilienz als sichere Grundlage für unser gemeinsames Leistungsangebot“, erklärt Ralf Damerau, Country Manager Alps bei Cohesity. „Darauf aufbauend unterstützen KI-gestützte Anomalieerkennung, Threat Scanning und automatisierte Datenklassifizierung Unternehmen dabei, Cyberbedrohungen frühzeitig zu erkennen und gezielt darauf zu reagieren. Im Ernstfall zeigt die Plattform nicht nur, dass ein Angriff stattfindet, sondern auch, welche Systeme seit welchem Zeitpunkt betroffen sind und aus welchem sauberen Wiederherstellungspunkt für eine Disaster Recovery die Daten zuverlässig wiederhergestellt werden können.“ (T-Systems/mc/hfu)