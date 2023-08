Tamara Obielum ist neu Director Marketing und Kommunikation bei SPIE Schweiz

Bern – SPIE Schweiz, eine Tochtergesellschaft der SPIE Gruppe, dem unabhängigen europäischen Marktführer für multitechnische Dienstleistungen im Energie- und Kommunikationsbereich, ist in den Bereichen ICT, Multitechnik und Facility Management tätig und engagiert sich für die Bewältigung aktueller klimatischer Herausforderungen. SPIE Schweiz gibt die Ernennung von Tamara Obielum zur Director Marketing und Kommunikation bekannt.

In dieser Funktion steuert Tamara Obielum die Marketing- und Kommunikationsstrategie der SPIE in der Schweiz. Die Ernennung erfolgte auf den 1. Juli 2023. Tamara Obielum rapportiert an Pierre Savoy, CEO SPIE Schweiz.

Tamara Obielum verantwortet die Marketing- und Kommunikationsstrategie auf Schweizer Ebene. Ihr Aufgabengebiet erstreckt sich über die Divisionen ICS (Information & Communication Services), MTS (Multi-Technical Services) sowie IFS (Integral Facility Services). Zu ihren Prioritäten in den Business-Units gehören die Kundenzentrierung sowie eine stärkere Fokussierung auf das digitale Marketing.

Tamara Obielum bringt Expertise in digitalem- sowie Content-Marketing mit und fokussiert auf diese Aspekte innerhalb der SPIE Schweiz. Sie folgt auf Oliver Wieczorek, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Nach Abschluss ihres Bachelorstudiums in Business Administration und ihres Masterstudiums in Business Innovation an der Universität St. Gallen kam Tamara Obielum als Digital Marketer zu Cisco. Danach setzte sie ihre Karriere in verschiedenen Unternehmen in der ICT-Industrie fort, bis sie 2023 zu SPIE Switzerland wechselte.

«Tamara Obielum verfügt über fundierte Erfahrung im digitalen Marketing und Brand Management, eine innovative Vision und gute Kenntnisse des Schweizer Marktes, die es uns ermöglichen werden, das Kundenerlebnis ganzheitlich zu denken», sagt Pierre Savoy, CEO der SPIE Schweiz. (SPIE/mc/hfu)