Tata Consultancy Services und ABB stärken strategische Partnerschaft in IT, KI und Engineering

Zürich – Tata Consultancy Services (TCS) hat die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MoU) mit ABB bekanntgegeben, um die strategische Zusammenarbeit der beiden Unternehmen in den Bereichen IT-Infrastruktur und Anwendungen, digitale und industrielle KI-Initiativen, Rechenzentren sowie weitere neue Technologien zu stärken.

Das MoU bekräftigt die Absicht, Innovation, operative Resilienz und nachhaltiges Wachstum durch eine langfristige Partnerschaft voranzutreiben.

Im Rahmen des MoU werden die beiden Parteien die Führungsrolle von ABB in Elektrifizierung und Automatisierung mit den globalen Technologie- und Delivery-Fähigkeiten von TCS in folgenden zentralen Bereichen kombinieren:

Transformation von IT-Infrastruktur und Anwendungen: Aufbau einer agilen, sicheren, widerstandsfähigen und kostenoptimierten IT-Basis im Einklang mit dem Betriebsmodell von ABB, mit Fokus auf operative Effizienz und kontinuierliche Verbesserung.

Aufbau einer agilen, sicheren, widerstandsfähigen und kostenoptimierten IT-Basis im Einklang mit dem Betriebsmodell von ABB, mit Fokus auf operative Effizienz und kontinuierliche Verbesserung. KI und Modernisierung von Fabriken: Gemeinsame Zusammenarbeit bei industrieller KI, digitalen Zwillingen, visueller Inspektion und der Konvergenz von OT und IT.

Gemeinsame Zusammenarbeit bei industrieller KI, digitalen Zwillingen, visueller Inspektion und der Konvergenz von OT und IT. Entwicklung von KI-Infrastruktur: Prüfung von Möglichkeiten in den Bereichen Elektrifizierung, Automatisierung, Digitales und Software, die sich aus den geplanten KI-Infrastrukturinitiativen von TCS in Indien ergeben.

Morten Wierod, CEO von ABB, sagt: „Die Partnerschaft mit TCS hilft ABB, intelligentere Systeme zu entwickeln, sich schneller anzupassen und unsere Innovationen global zu skalieren. Indien bleibt ein wichtiger Wachstumsmarkt für uns, und die erneuerte Partnerschaft wird ABB als einen der Schlüsselpartner für die ambitionierten Ausbaupläne von TCS im Bereich Rechenzentren positionieren.“

K. Krithivasan, MD und CEO von TCS, sagt: „Diese Partnerschaft spiegelt unseren gemeinsamen Anspruch wider, über inkrementelle Transformation hinauszugehen und die nächste Ära industrieller Unternehmen zu gestalten. Durch die Kombination von ABBs Führungsrolle in Elektrifizierung und Automatisierung mit der technischen Expertise von TCS in KI, Daten und Engineering wollen wir zusammen intelligente, widerstandsfähige und zukunftsfähige industrielle Lösungen im grossen Massstab entwickeln. Gemeinsam modernisieren wir nicht nur Technologielandschaften, sondern treiben ein neues Modell KI-gestützter industrieller Innovation voran, das Mehrwert in unseren globalen Aktivitäten schafft.“ (Tata/mc/hfu)