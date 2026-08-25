Tata Consultancy Services und Porsche schliessen Partnerschaft zur Beschleunigung KI-gestützter Mobilität

Mumbai – Tata Consultancy Services (TCS) (BSE: 532540, NSE: TCS), ein weltweit führendes Unternehmen für IT-Services, -Beratung und -Geschäftslösungen, hat eine strategische Partnerschaft mit der Porsche AG (ETR: P911) bekannt gegeben, um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Porsche voranzutreiben. Die Partnerschaft wird durch einen strategischen Fünfjahresvertrag untermauert.

Im Rahmen der Vereinbarung wird TCS ein dediziertes AI Mobility Centre of Excellence (CoE) für Porsche aufbauen, um Innovationen in den Bereichen Produktion, Engineering, Betriebsabläufe und Kundenerlebnis gezielt zu fördern. Zugleich übernimmt TCS über ihre Tochtergesellschaft 100 % der Anteile an der in Deutschland ansässigen MHP Management- und IT-Beratung GmbH (MHP), der Management- und IT-Beratungstochter von Porsche. Die Partnerschaft sowie die Übernahme stehen noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

MHP bringt umfassende Beratungs- und Umsetzungsexpertise für die Automobil- und Industriebranche mit. Zu den besonderen Stärken zählen Business Transformation, Künstliche Intelligenz, SAP, die Digitalisierung der Fertigung sowie Connected Mobility. Die langjährige Erfahrung des Unternehmens bei der Umsetzung komplexer Transformationsprogramme im Automobil- und Industriesektor ergänzt die globale Reichweite und Engineering-Kompetenz von TCS optimal.

K. Krithivasan, Chief Executive Officer und Managing Director von Tata Consultancy Services, sagte: „Wir freuen uns, Porsche auf seinem Transformationsweg zu begleiten. Künstliche Intelligenz, Software und Daten verändern die Automobilindustrie grundlegend. Diese Partnerschaft vereint die Kompetenzen von TCS in den Bereichen KI, Engineering, Technologie und Business Transformation mit der ausgeprägten Automotive-Beratungsexpertise von MHP. Gemeinsam werden wir KI für Porsche skalieren, Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette beschleunigen und so die Entwicklung intelligenter, softwaredefinierter Mobilitätslösungen vorantreiben.“

Dr. Michael Leiters, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG, erklärte: „Mit der Veräusserung von MHP an Tata Consultancy Services setzt Porsche einen weiteren wichtigen Schritt seiner Strategie um, sich konsequent auf sein Kerngeschäft zu fokussieren. Gleichzeitig gewinnen wir mit TCS einen strategischen Partner. Die Verbindung der Automobilexpertise von Porsche mit der Technologie- und KI-Expertise von TCS wird unsere Innovationskraft weiter stärken, Prozesse effizienter gestalten und unsere Wettbewerbsfähigkeit in einer zunehmend daten- und softwaregetriebenen Mobilitätswelt nachhaltig ausbauen.“

Die strategische Partnerschaft gliedert sich in drei wesentliche Säulen:

TCS skaliert den Einsatz von KI und schafft Mehrwert für Porsche. TCS wird ein dediziertes AI Mobility Centre of Excellence (CoE) aufbauen, das sich auf die Skalierung und den produktiven Einsatz von KI-Anwendungen in zentralen Mobilitätsbereichen, wie etwa intelligente Fertigung, Betriebsabläufe, Engineering und Kundenerlebnis, konzentriert. Ziel des CoE ist es, KI-Innovationen in sichere und skalierbare Lösungen zu überführen, die Agilität, betriebliche Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit entlang der Wertschöpfungskette von Porsche stärken. Die Partnerschaft vereint die Automobilentwicklungs- und Markenkompetenz von Porsche mit der Expertise von TCS in den Bereichen KI, Produktentwicklung, Technologie und Business Transformation. TCS und Porsche schaffen die Grundlage für langfristige Wertschöpfung. Mit seiner Expertise unterstützt TCS Porsche dabei, KI-Anwendungen im grossen Massstab einzusetzen und langfristigen Mehrwert für das Unternehmen sowie sein Mobilitätsökosystem zu schaffen. Der strategische Fünfjahresvertrag bildet die Grundlage für diese Zusammenarbeit. TCS übernimmt über ihre Tochtergesellschaft MHP, ein Unternehmen mit ausgewiesener Expertise in Automotive Consulting und KI-Transformation. Mit der Übernahme von MHP stärkt TCS seine Präsenz im deutschen Markt sowie bei europäischen Automobil- und Industriekunden.

Die Deutsche Bank AG fungierte als Finanzberater und Noerr als Rechtsberater von TCS. (TCS/mc/hfu)

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