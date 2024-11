TCS gründet neue Nvidia-Geschäftseinheit

Zürich | Mumbai – Tata Consultancy Services (TCS), eine der weltweit führenden IT-Beratungs- und Servicegesellschaften, erweitert seine langjährige Kooperation mit dem US-Chiphersteller und KI-Pionier Nvidia. Ziel ist es, Kunden branchenübergreifend eine schnellere Einführung von Künstlicher Intelligenz zu ermöglichen. Die massgeschneiderten und skalierbaren Lösungen hierfür bietet TCS über eine neue, auf NVIDIA-KI-Technologie spezialisierte Geschäftseinheit an. TCS kann dabei auf eine bereits mehr als fünf Jahre währende erfolgreiche Zusammenarbeit mit NVIDIA aufsetzen.

Die neue Geschäftseinheit bündelt die Stärken beider Partner und ist Teil des globalen AI.Cloud-Geschäftsbereichs, welcher die Kompetenzen von TCS in Künstlicher Intelligenz und Cloud Computing vereint.

Die Entwicklung massgeschneiderter KI-Strategien und -Lösungen erfolgt durch Experten in globalen Kompetenzzentren auf Basis der Nvidia-KI-Plattform – hier kommen unter anderem die Entwicklungsplattformen Nvidia AI Enterprise und Nvidia Omniverse zum Einsatz.

Neuartig ist zudem die Fokussierung auf agentenbasierte KI-Lösungen. Hier setzt die neue Einheit auf ein eigens entwickeltes Framework auf, das Branchen-Know-how, Unternehmenswissen und Nvidia-KI-Technologie wie beispielsweise den NVIDIA NIM Microservices und Nvidia NIM Agent Blueprints kombiniert.

TCS und Nvidia haben gemeinsam bereits innovative, wertschöpfungskettenorientierte Angebote für verschiedene Branchen auf der Nvidia-KI-Plattform entwickelt. Dazu gehören:

TCS Manufacturing AI für Industrieunternehmen: Die Lösung nutzt die Leistungsfähigkeit von KI und grossen Sprachmodellen (LLMs), um verfügbare Rohdaten in wertvolle Informationen zu verwandeln. Im Gegensatz zu allgemeinen LLMs berücksichtigt das von TCS auf Nvidia-Technologien entwickelte LLM den Kontext und die Besonderheiten der Branche.

Die Lösung nutzt die Leistungsfähigkeit von KI und grossen Sprachmodellen (LLMs), um verfügbare Rohdaten in wertvolle Informationen zu verwandeln. Im Gegensatz zu allgemeinen LLMs berücksichtigt das von TCS auf Nvidia-Technologien entwickelte LLM den Kontext und die Besonderheiten der Branche. TCS AI Spectrum für Finanzunternehmen und Versicherungen: Dieses Angebot bietet innovative und sichere Möglichkeiten, LLMs und KI skalierbar zu integrieren. Aufbauend auf der Nvidia AI Enterprise-Plattform ermöglicht TCS AI Spectrum schnellere Entscheidungen, bessere Compliance und ein optimiertes Risikomanagement.

Dieses Angebot bietet innovative und sichere Möglichkeiten, LLMs und KI skalierbar zu integrieren. Aufbauend auf der Nvidia AI Enterprise-Plattform ermöglicht TCS AI Spectrum schnellere Entscheidungen, bessere Compliance und ein optimiertes Risikomanagement. TCS Cognitive Visual Receiving für den Einzelhandel: Diese ganzheitliche KI-Lösung basiert auf Nvidia AI Enterprise sowie Omniverse und optimiert die Lagerhaltung im Einzelhandel. Qualitätsprüfung, Produktidentifizierung, Messung und Extraktion von Produktmerkmalen werden automatisiert, was zu mehr Genauigkeit, Effizienz und Geschwindigkeit führt.

Diese ganzheitliche KI-Lösung basiert auf Nvidia AI Enterprise sowie Omniverse und optimiert die Lagerhaltung im Einzelhandel. Qualitätsprüfung, Produktidentifizierung, Messung und Extraktion von Produktmerkmalen werden automatisiert, was zu mehr Genauigkeit, Effizienz und Geschwindigkeit führt. TCS AI-Native für die Telekommunikationsbranche: Basierend auf Nvidia AI und Nvidia Aerial Omniverse Digital Twin erstellt TCS massgeschneiderte Modelle, um aktuellen Geschäftsanforderungen zu begegnen. Dazu zählen das autonome Management von Netzwerkanomalien, Abrechnung und Ertragssicherung, 3D-Netzwerkvisualisierung und Customer Experience.

Basierend auf Nvidia AI und Nvidia Aerial Omniverse Digital Twin erstellt TCS massgeschneiderte Modelle, um aktuellen Geschäftsanforderungen zu begegnen. Dazu zählen das autonome Management von Netzwerkanomalien, Abrechnung und Ertragssicherung, 3D-Netzwerkvisualisierung und Customer Experience. TCS AI-based Autonomous Vehicle Platform für die Automobilindustrie: TCS und Nvidia verfolgen gemeinsam das Ziel, Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer bei der Entwicklung autonomer Fahrfunktionen zu unterstützen. Die IoT- und Digital-Engineering-Sparte von TCS nutzt dafür umfassend Generative KI und Deep Learning-Technologien wie Omniverse für Simulationen sowie Nvidia AI Enterprise zur Generierung synthetischer Daten.

Jay Puri, Executive Vice President of Worldwide Field Operations bei Nvidia, sagt: «Die Kombination aus der tiefgreifenden Branchenexpertise von TCS mit der KI-Technologie von NVIDIA läutet eine neue Ära der intelligenten Unternehmenstransformation ein. Die NVIDIA-Einheit von TCS ist startklar, Innovationen in KI und Simulationen in Indien und weltweit voranzutreiben. NVDIA AI Enterprise hilft beim Aufbau agentenbasierter KI-Lösungen und NVIDIA Omniverse beim Aufbau physischer KI-Lösungen.»

Siva Ganesan, Leiter der AI.Cloud-Einheit bei TCS, ergänzt: «Unsere Position an der Schnittstelle von Wirtschaft und Technologie hilft uns, die richtigen Chancen für unsere Kunden zu identifizieren. Mit der innovativen NVIDIA-KI-Plattform, unserer Reichweite und unserer Erfolgsbilanz in der Wertschöpfung können unsere Kunden jetzt schneller Ergebnisse erzielen.» (pd/mc)