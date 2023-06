Temenos erhält Auftrag von puerto-ricanischer Bank

Genf – Der Bankensoftwarehersteller Temenos hat einen Auftrag von der Segura Bank erhalten. Die Bank in Puerto Rico setze auf eine Cloud-basierte digitale Plattform von Temenos für Kunden in Lateinamerika mit einem mittleren bis hohen Einkommen, teilte das Westschweizer Softwareunternehmen am Donnerstag mit.

Über das neue digitale Bankensystem würden Finanzprodukte in US-Dollar angeboten, die den Kunden hälfen, ihre Ersparnisse vor möglichen Währungsschwankungen und Abwertungen zu schützen. Zudem sollen internationale Transaktionen und der Zugang zu Dollar-basierten Märkten erleichtert werden, hiess es. (awp/mc/ps)