The Valley wird neu zum Mobilitätshub

Kemptthal – Der Autovermieter Enterprise Schweiz lanciert in Kemptthal einen neuen Standort für das wegweisende Mietkonzept Enterprise GO. Ab sofort stehen im Valley zwei Mietfahrzeuge bereit, die spontan und selbstständig per Smartphone entriegelt und gemietet werden können – ohne Schlüssel und ohne am Schalter anzustehen. Das Unternehmen hat Enterprise GO schweizweit erfolgreich etabliert und weitet dies aufgrund der hohen Nachfragen stetig aus. Mit diesem einzigartigen Mobilitätsangebot will Enterprise Schweiz in Partnerschaft mit The Valley seinen Beitrag zur Shared Mobility leisten.

Unweit von Winterthur entwickelt sich The Valley in Kemptthal zum angesagten Trendquartier für junge Startups, kreative Arbeitsplätze und etablierte Unternehmer:innen. Direkt am Bahnhof, perfekt vom öffentlichen Verkehr erschlossen, verstehen die Partner Enterprise GO als essentielles Puzzlestück für flexible und individuelle Mobilität. Anita Fenati, Immobilienvermarktung bei The Valley, bestätigt: „Mit Enterprise GO verbinden wir Schiene und Strasse. Damit bieten wir unseren Unternehmen einen echten Mehrwert und decken dank des vielfältigen Flottengebots von Enterprise Schweiz entsprechende Mobilitätsbedürfnisse ab.“

„Wir erleben gerade einen Paradigmenwechsel in der Ausrichtung des urbanen Verkehrs“, bestätigt Thierry Gavoille, Mitglied der Geschäftsleitung der Helvetic Motion AG, welche die Schweizer Lizenz für Enterprise Schweiz hält. Urbane Mobilität setzt zusehends auf flexible Mietmodelle für Fahrzeuge, die je nach Bedürfnis den öffentlichen Verkehr ergänzen und private Zweitautos ersetzen. Enterprise Schweiz bietet vor diesem Hintergrund in Kemptthal mit „Enterprise GO“ eine nachhaltige Lösung: Ab sofort stehen dort zwei Standplätze für Mietfahrzeuge bereit, die mit der dazugehörigen Web-App spontan und selbstständig für individuell bestimmbare Zeiträume gemietet werden können.

App ersetzt Autoschlüssel

Thierry Gavoille erklärt: „Über unsere Web-App enterprise-go.ch lassen sich die Verfügbarkeit unserer Fahrzeuge an den Standorten prüfen, eine individuelle Mietdauer buchen und vor Ort mithilfe der Bluetooth-Funktion des Smartphones das betreffende Fahrzeug entriegeln. Mit dieser unkomplizierten Handhabung wollen wir auch Kurzentschlossenen die Möglichkeit geben, bei Bedarf auf eines unserer Fahrzeuge zugreifen zu können.“

Das Konzept hat das Unternehmen bereits mit grossem Erfolg etabliert. Zurzeit verkehren schweizweit rund 500 Mietfahrzeuge im Modell „Enterprise GO“. Aufgrund der hohen Nachfrage baut das Unternehmen die Flotte weiter aus. Thierry Gavoille betont: „Wir verzeichnen eine hohe Buchungsrate, weshalb wir unser Angebot stetig erweitern. Weitere Standorte sind bereits in Planung.“ (Helvetic Motion/mc/ps)

Über Helvetic Motion AG

Die Helvetic Motion AG ist in der Schweiz offizieller Franchisenehmer der Marken Enterprise, National & Alamo und bietet eine Flotte von mehr als 2‘000 Fahrzeugen sowie über 20 verschiedene Marken zur individuell konfigurierbarer Miete an – ob Stunden-, Tages-, oder Nachtmiete. Das Unternehmen betreibt in der Schweiz zudem den Valet Service Speedparking. Mit Hauptsitz in Kloten und acht Standorten an allen wichtigen Flughäfen und grösseren Städten der Schweiz beschäftigt die Helvetic Motion AG rund 100 Mitarbeiter. Kundinnen und Kunden erhalten bei der Helvetic Motion AG mit innovativen Produkten wie Minilease die Möglichkeit die Laufzeit ihrer Miete ab einem Monat flexibel zu gestalten.