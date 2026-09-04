Thomas Memmel wird CEO von Adnovum

Zürich – Thomas Memmel wird neuer CEO des Schweizer Softwareunternehmens Adnovum. Er übernimmt die Leitung des Unternehmens per Januar 2027 von Reto Isenegger, der Adnovum seit März 2026 interimistisch führt.

Der Verwaltungsrat des Schweizer Softwareunternehmens Adnovum hat Thomas Memmel zum CEO ernannt. Thomas Memmel verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der digitalen Transformation sowie langjährige Führungs- und Managementerfahrung in der IT- und Beratungsbranche. Er war zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung der Zühlke Group und für das globale Finanzdienstleistungsgeschäft verantwortlich. Zuvor hatte er verschiedene Führungsfunktionen in der Schweiz und in Deutschland inne und gehörte den lokalen Geschäftsleitungen an.

«Thomas Memmel verbindet strategische Führungserfahrung mit einem tiefen Verständnis für die Herausforderungen unserer Kunden. Mit seinem Leistungsausweis beim Aufbau neuer Geschäftsfelder und der erfolgreichen Weiterentwicklung internationaler Geschäftseinheiten bringt er hervorragende Voraussetzungen mit, um die nächste Entwicklungsphase unseres Unternehmens zu prägen», sagt Adrian Bult, Präsident des Verwaltungsrats von Adnovum.

Der zukünftige CEO Thomas Memmel zu seiner Ernennung: «Ich kenne Adnovum als Unternehmen mit aussergewöhnlicher Engineering-Kompetenz und hoher Kundenorientierung. Cybersecurity und KI werden für unsere Kunden immer wichtiger. In der Verbindung dieser beiden Themen liegen grosse Chancen für Adnovum. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Mitarbeitenden die erfolgreiche Entwicklung von Adnovum fortzusetzen und unsere Kunden auch in Zukunft als verlässlicher Partner zu begleiten.»

Bis zum Amtsantritt von Thomas Memmel wird Reto Isenegger das Unternehmen als interimistischer CEO weiterführen. (pd/mc/pg)