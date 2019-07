ti&m entwickelt die neue FCZ-App

Zürich – ti&m entwickelt für den FCZ eine neue App (iPhone & Android-Geräte) – ein „Muss“ für jeden Fan. Die App bietet FCZ-Fans die neuesten Informationen rund um den Verein – und dies erst noch gratis.

Funktionen wie News, Spielplan, Spielberichte, aktuelle Tabellen, Bilder- und TV-Beiträge versorgen die FCZ-Fans mit spannenden Informationen. Gleichermassen bietet es eine Plattform, auf welcher sich die FCZ-Frauen, die FCZAcademy und die FCZ-LetziKids präsentieren können.

FCZRadio und Liveticker

Zusätzlich ermöglicht die Anbindung an den Mobile-Shop den Fans, sich mit Fanartikeln einzudecken. Mit dem FCZRadio und dem Liveticker können Fans Spiele auch von unterwegs verfolgen. Die App ist sehr gut gestartet und erhielt im App Store wie auch bei Google play als Bewertung 4½ von 5 möglichen Sternen. Die Fans sind zufrieden, wie ein Statement veranschaulicht: „Endlich… verfügt auch der FCZ eine konkurrenzfähige App, toll gemacht mit vielen nützlichen Features. Ein Quantensprung im Vergleich zur alten, kostenpflichtigen Version“. In den ersten vier Tagen nach der Veröffentlichung wurde die iPhone-App 6‘500 Mal, die Android-App zwischen 500 und 1‘000 Mal runtergeladen.

Mit diesem Erfolg ist auch der FCZ sehr zufrieden: „Die App kommt an vielen Orten sehr gut an, die Bewertungen sind mehrheitlich positiv. Gutes Produkt, vielen Dank für die Entwicklung“, Patrick Lienhart, Leiter Kommunikation, FCZ. Thomas Wüst, CEO der ti&m AG, fügt an: „Erst die Rückmeldungen zeigen, ob eine App den Ansprüchen der Nutzenden genügt und eine gute Usability besitzt. Wenn dies zutrifft, haben wir etwas richtig gemacht!“. (ti/mc/hfu)

Die ti&m AG

beschäftigt mittlerweile 120 Ingenieure/innen in Zürich und Bern. Sie zählt zu den Innovations-Leadern der Schweizer IT-Szene. Vor sechs Jahren von Thomas Wüst gegründet, deckt die ti&m AG heute ein breites Spektrum von Bedürfnissen ab: ITConsulting, Applikationsentwicklung für .NET, SharePoint- und BizTalk-Lösungen, mobile Applikationen und Produkte wie Mobile Banking, Inter-, Intranet- und Social Media-Lösungen, Data Warehouse und Business Intelligence, Enterprise Content Management sowie Outsourcing Services. Dabei setzt ti&m konsequent auf agile Softwareengineering- und Integrations-Prozesse.