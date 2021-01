ti&m verstärkt Verwaltungsrat mit Johannes Höhener

Zürich – Der anerkannte Fintech- und Banking-Experte Johannes Höhener ist neuer Verwaltungsrat von ti&m. Mit Wirkung zum 01.01.2021 trat er sein Amt an. Bereits seit Anfang 2018 berät Höhener ti&m als Beirat in Fragen der Finanztechnologie. Insgesamt verfügt er über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie und ist äusserst gut vernetzt. In den letzten Jahren hat er sich vor allem im Bereich Fintech einen Namen gemacht, zuletzt leitete er bei der Swisscom das FinTech Team im Geschäftsbereich Digital Business. Aktuell ist er bei Swisscom Digital Business als FinTech Experte noch beratend in den Themen Digital Assets und Trust Services tätig.

Bei ti&m wird er massgeblich den Aufbau der Auslandniederlassungen von ti&m unterstützen und das Produktportfolio für die Digitalisierung von Bankprozessen mitgestalten. Johannes hat in seiner langen Laufbahn bereits mehrere Auslandsniederlassungen aufgebaut, darunter auch in Singapur. Ihm zur Seite stehen Samuel Scheidegger, Head Products und Mitglied der Geschäftsleitung, und Marc Bühler, Leiter der ti&m-Niederlassung in Singapur.

«Ich kenne ti&m als Beirat schon viele Jahre und freue mich sehr über die Nomination und die Perspektive, meine Erfahrung und mein Engagement in neuer Funktion für ti&m einbringen zu dürfen. Ich blicke diesem Amt und den damit verbundenen Aufgaben mit Freude und Motivation, aber auch mit grossem Respekt entgegen» sagt Höhener. «Mut, Ideenreichtum, Agilität und unternehmerisches Flair gepaart mit Nachhaltigkeit und Swissness sind ti&m Werte, die mich begeistern. Zudem überzeugt mich Thomas’ klare nachhaltige Eignerstrategie, dass ti&m auch in Zukunft ein eigenständiges und unabhängiges Unternehmen bleiben wird. Gemeinsam werden wir den Wachstumskurs auch im Ausland erfolgreich weiterführen.»

Verwaltungsrat erweitert

Mit Johannes Höhener wächst der Verwaltungsrat auf 6 Mitglieder. Thomas Wüst hält als CEO und Firmengründer die Rolle als Verwaltungsratspräsident. Ihm zur Seite stehen Luisa Sartori, Vize-VR, Markus Nigg, COO von ti&m, Markus Jordi und Urs Buner. «Ich freue mich sehr, dass Johannes uns jetzt auch als Verwaltungsrat zur Verfügung steht. Mit seiner langjährigen Banking-Expertise und seinem ausgezeichneten Netzwerk ist er die genau richtige Person, um unser Produktportfolio und unsere Niederlassungen im Ausland zu stärken», betont Thomas Wüst. (ti&m/mc/ps)