Tobias Gruener wird Chief Transformation Officer bei Competec

Mägenwil – Die Competec-Gruppe, zu der unter anderem der Grosshändler Alltron und der Online-Fachhändler BRACK.CH gehören, beruft Tobias Gruener in die Unternehmensleitung. Seit dieser Woche leitet er den neuen Unternehmensbereich Geschäftsprozessentwicklung.

Zuletzt wirkte Tobias Gruener als Global Operations Director bei Recticel Engineered Foams – einem der weltweit führenden Hersteller von Schaumstoffprodukten. Tobias Gruener hat in Jena, Siena und Mannheim Betriebswirtschaftslehre studiert und sich unter anderem an der Saïd Business School der Universität Oxford und an der IMD Lausanne weitergebildet.

«Wir freuen uns, Tobias Gruener bei Competec zu begrüssen. Er unterstützt unsere Unternehmensleitung durch seine langjährige Erfahrung in Unternehmens- und Prozessentwicklung», sagt Martin Lorenz, CEO der Competec-Gruppe. In der Unternehmensgrösse, zu der Competec in den vergangenen Jahren herangewachsen sei, so Martin Lorenz weiter, seien Skalierbarkeit und Durchgängigkeit von Prozessen wesentliche Erfolgsfaktoren. Deshalb hätten Verwaltungsrat und Unternehmensleitung beschlossen, diese Themen in einem eigenen Bereich zusammenzuführen. Der von Tobias Gruener geführte, neu geschaffene Unternehmensbereich soll bereichsübergreifende Schlüsselprozesse weiterentwickeln sowie Integrations- und Change-Projekte vorantreiben. (Competec/mc/ps)