totemo expandiert nach Südosteuropa

Küsnacht – totemo, Anbieter für die sichere elektronische Kommunikation im Geschäftsumfeld, hat eine Tochtergesellschaft in Bulgarien gegründet. Mit totemo solutions, seiner ersten Niederlassung im Ausland, will das Unternehmen die internationale Expansion vorantreiben und seine Kunden noch besser unterstützen.

totemo solutions ist mit einem Büro in der bulgarischen Hauptstadt Sofia beheimatet. Die Neugründung dient der Vergrösserung des Engineering-Teams von totemo und reiht sich in die Wachstumsstrategie des Verschlüsselungsspezialisten ein. Im Herbst wird totemo zudem seinen Firmensitz in das neue Business-Zentrum The Circle am Flughafen Zürich verlegen und somit auch in der Schweiz diesen Anspruch auf Nähe zum internationalen Markt unterstreichen.

Dario Perfettibile, CEO von Totemo, freut sich über die Eröffnung der Niederlassung in Sofia: „Durch unsere Partnerschaft mit dem Schweizer Start-up Vereign, dessen Entwicklung in Sofia zuhause ist, konnten wir auf Erfahrungswerte zurückgreifen, was uns den Entscheid für den Standort Bulgarien leicht gemacht hat. Das Land verfügt über top-ausgebildete Fachkräfte, renommierte Universitäten und sehr viel IT-Know-how.“ In Sofia werden zunächst bis zu neun Angestellte arbeiten, die mit den Softwareingenieuren in Zürich ein Team bilden, um die totemo-Lösungen kontinuierlich voranzutreiben.

Für die bestehenden Kunden von totemo ändert sich nichts, ergänzt Perfettibile. „Die Koordination, Entwicklung und das Produktmanagement finden weiterhin federführend in der Schweiz statt. Wir stehen zu Swiss-Made-Software. Mit unserem neuen Hauptsitz im Circle können wir Fachkräften ausserdem ein höchst attraktives Arbeitsumfeld bieten.“ (totemo/mc)