Tourismusconsult als Google Premium Partner ausgezeichnet

Winterthur – Tourismusconsult hat den Status als Google Premium Partner erreicht. Damit kann die Agentur für digitales Marketing aus Winterthur ein Alleinstellungsmerkmal im Schweizer Tourismusmarkt vorweisen.

Tourismusconsult, eine Agentur für digitales Marketing im Tourismussektor, hat den Status als Google Premium Partner erreicht. Diese Auszeichnung wird an die obersten drei Prozent der Google Partner in der Schweiz verliehen und anerkennt Kompetenz und Erfolge in der Verwaltung und Optimierung von Google Ads-Kampagnen.

Zugang zu exklusiven Google-Vorteilen

Mit dem Erreichen des Premium Partner Status erhält Tourismusconsult Zugang zu exklusiven Google-Tools und Ressourcen. Diese ermöglichen es der Agentur, die Leistung ihrer Google Ads- Kampagnen weiter zu steigern und die digitale Präsenz ihrer Kunden effektiver zu gestalten.

Spezialisierung auf den Tourismussektor

Tourismusconsult ist der einzige Google Premium Partner in der Schweiz, welcher sich auf den Tourismusmarkt fokussiert. «Wir nutzen unsere branchenspezifischen Kenntnisse, um gezielte digitale Marketingstrategien zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse und Ziele von Tourismusunternehmen zugeschnitten sind», erklärt Geschäftsführer Sven Häberlin.

Unterstützung beim Wachstum im digitalen Raum

Langfristige Kundenbeziehungen betrachtet Tourismusconsult als weiteren Schlüssel zum Erfolg. Die Agentur ist bestrebt, durch kontinuierliche Beratung und individuelle Betreuung einen Mehrwert für die Kundinnen und Kunden zu schaffen und deren Wachstum im digitalen Raum zu unterstützen. (Tourismusconsult/mc/hfu)