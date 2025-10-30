U-Blox-CEO Stephan Zizala soll in den Verwaltungsrat wechseln

Thalwil – U-Blox hat den Rücktritt von CEO Stephan Zizala zum Jahresende 2025 angekündigt. Er wolle sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Dem Unternehmen soll er aber als Verwaltungsrat erhalten bleiben. Nach Abschluss der Übernahmen durch die Advent-Tochter Zenith soll er in den Verwaltungsrat gewählt werden, heisst es weiter.

Der Verwaltungsrat spricht Zizala seinen Dank für die eingeleitete Transformation des Unternehmens in den letzten Jahren aus. Unter seiner Führung Während habe sich das Unternehmen erfolgreich auf sein Kerngeschäft konzentriert.

Die Co-Leitung von U-Blox sollen die bisherigen Geschäftsleitungsmitglieder Camila Japur (CFO) und Andreas Thiel (Head of Business Units und Mitgründer) übernehmen. (awp/mc/ps)