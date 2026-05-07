Swissport erzielt 2025 Rekordumsatz

Opfikon – Der Luftfahrtdienstleister Swissport hat im Geschäftsjahr 2025 einen Rekordumsatz von 3,9 Milliarden Euro erzielt. Das bereinigte Umsatzwachstum lag bei 9,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Wachstumstreiber waren insbesondere das Cargo-Geschäft mit plus 10 Prozent sowie der Hospitality-Bereich mit einem Plus von 22 Prozent, wie es weiter heisst. Das klassische Bodenabfertigungsgeschäft legte um 4 Prozent zu.

Im Zuge der Expansion sei 2025 der Markteinritt in China mit der Bertriebsaufnahme am Flughafen Shanghai Pudong geglückt. Zudem sei das Netzwerk in Saudi-Arabien auf 16 Flughäfen ausgebaut und mit der Übernahme von ASC die Präsenz an den britischen Flughäfen Heathrow und Gatwick gestärkt worden.

CEO Warwick Brady sieht Swissport vor dem 30-jährigen Firmenjubiläum 2026 «stärker denn je» positioniert. Dank Skaleneffekten, Technologieinvestitionen und einer diversifizierten Aufstellung wolle das Unternehmen seine Rolle als führende Konsolidierungsplattform der Branche weiter ausbauen.

Swissport fertigte den Angaben zufolge 2025 an weltweit 312 Flughäfen in 49 Ländern insgesamt rund 4 Millionen Flüge ab, betreute 243 Millionen Passagiere und schlug 5,2 Millionen Tonnen Luftfracht um. Die Lounge-Sparte Aspire zählte mit 6,4 Millionen Gästen einen neuen Höchststand. Weltweit beschäftigt das Unternehmen 63’000 Mitarbeiter.

Swissport gehört den Angaben zufolge einer Gruppe internationaler Finanzinvestoren. Diese hatten die frühere Swissair-Tochter Ende 2020 im Rahmen einer finanziellen Restrukturierung vom chinesischen HNA-Konzern übernommen. (awp/mc/pg)