Underheard lanciert einen KI-Interviewer, der nie schläft

Zürich – Underheard, ein Zürcher Startup, hat seinen KI-Interviewer für alle Unternehmen verfügbar gemacht. Die Plattform führt Kundeninterviews zu jeder Tages- und Nachtzeit und bereitet die Antworten zu strukturierten Erkenntnissen auf. Dadurch können Organisationen qualitatives Feedback von weit mehr Menschen sammeln, als ein Forschungsteam allein erreichen könnte.

Interviews zählen nach wie vor zu den verlässlichsten Möglichkeiten für Unternehmen, ihre Kunden zu verstehen. Sie in grossem Umfang durchzuführen ist jedoch zeitaufwendig und teuer. Um den Prozess zu verkürzen, haben immer mehr Unternehmen begonnen, mit KI-Modellen zu simulieren, wie Kunden oder die Öffentlichkeit antworten würden. Das Pew Research Center prüfte diesen Ansatz in einer am 30. September veröffentlichten Studie anhand seiner eigenen Umfragen. Dabei zeigte sich, dass die von zwei KI-Modellen erzeugten Antworten im Durchschnitt um rund 12 Prozentpunkte von den Antworten realer Befragter abwichen.

«Einige Unternehmen lassen KI inzwischen erraten, was ihre Kunden sagen würden. Wir fragen sie lieber selbst», sagte Navid Mani, Mitgründer und CEO von Underheard. «Mit Menschen zu sprechen war schon immer der beste Weg, sie zu verstehen. Doch das liess sich nie in grossem Umfang umsetzen. Eine Million Menschen zu befragen sollte so einfach sein wie einen einzigen zu befragen.»

Underheard setzt KI beim Interview selbst ein, anstatt die befragten Menschen zu ersetzen. Ein Team beschreibt, was es erfahren möchte, und die Plattform erstellt das Interview, das von einem kurzen Feedbackgespräch bis zu einer vollständigen Marktforschungsstudie reichen kann. Die KI führt jedes Gespräch und stellt Rückfragen auf Grundlage der Antworten der jeweiligen Person. Anschliessend gruppiert sie die Antworten nach Themen und verknüpft jede Erkenntnis mit den zugrunde liegenden Zitaten. Die Ergebnisse sind innerhalb von Minuten verfügbar.

In seinen ersten drei Monaten hat Underheard Interviews für 27 Organisationen durchgeführt, von Hotels bis zu multinationalen Marken. Darunter war ein Marathonveranstalter, der Läufer einlud, nach der Veranstaltung von ihrem Rennen zu erzählen. Die meisten Gespräche der ersten Nacht fanden nach 22 Uhr statt, als kein menschliches Team für diese Gespräche verfügbar gewesen wäre.

Diese Bereitschaft, mit einer KI zu sprechen, steht im Einklang mit jüngerer Forschung. In einem Feldexperiment von Forschenden der Chicago Booth und der Erasmus University bevorzugten 78 % der Bewerber, die die Wahl hatten, einen KI-Sprachinterviewer gegenüber einem menschlichen Recruiter. Andere Studien haben gezeigt, dass Menschen längere Antworten geben, wenn sie sprechen, als wenn sie tippen. (Underhead/mc/hfu)

Jeder kann unter underheard.ai/start im Browser und ohne Anmeldung mit Lina, dem KI-Guide von Underheard, sprechen. Unternehmen können dort auch ihre zwei kostenlosen Wochen starten.