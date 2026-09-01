Unsichtbar für ChatGPT & Co.: Der Bauindustrie droht der Verlust der digitalen Produktsuche

Rotkreuz (ZG) – Architekten, Fachplaner, Bauunternehmen und Bauherren suchen Produkte und technische Lösungen immer seltener über klassische Suchmaschinen. Stattdessen fragen sie KI-Assistenten wie ChatGPT, Perplexity oder Gemini. Wer hier nicht maschinenlesbar vertreten ist, wird von der KI ignoriert. Die Zahlen des aktuellen IGEM-Digimonitor 2026 belegen die Dringlichkeit: Mittlerweile nutzen 80 Prozent der Schweizer Bevölkerung KI-Dienste – eine Verdopplung seit 2024. Die smartconext Group – europäischer Spezialist für Web-Technologien – bringt nun eine umfassende Lösung auf den Markt, die Unternehmen KI-ready macht.

Der digitale Vertrieb steht vor dem grössten Wandel seit der Erfindung von Google. Die Informationsbeschaffung verlagert sich radikal: Planer tippen keine einzelnen Suchbegriffe mehr ein, sondern stellen der KI komplexe Fragen zu Bauprojekten. Dass bereits vier von fünf Personen in der Schweiz KI-Anwendungen nutzen, unterstreicht, dass KI längst im Arbeitsalltag der Baubranche angekommen ist. Wer seine Produkte dort nicht gezielt auffindbar macht, überlässt das Feld der Konkurrenz.

Die KI empfiehlt direkt die Konkurrenz, deren Daten besser lesbar sind. Die KI erfindet Details („Halluzination“) und nennt falsche U-Werte, Brandschutzklassen oder Grössenangaben, weil sie Lücken eigenständig auffüllt.

In beiden Fällen verliert der Hersteller potenzielle Kunden, bevor überhaupt ein Erstkontakt stattgefunden hat.

GEO-Audit (Generative Engine Optimization): Ein verständlicher Check-up, der aufzeigt, wie sichtbar die eigene Marke aktuell in ChatGPT & Co. ist und wo Mitbewerber bevorzugt werden.

KI-Grounding Page: Eine digitale Datenschnittstelle parallel zur bestehenden Website. Sie liefert geprüfte Originaldaten direkt an KI-Systeme – ohne dass die bestehende Website umgebaut werden muss.

KI-Natives CMS: Das erste KI-native CMS speziell für die Schweizer Baubranche. Eine moderne Software-Architektur, die Webinhalte mit einem Klick sowohl für menschliche Webseitenbesucher als auch für KI-Systeme strukturiert bereitstellt.

„Niemand in der Branche wird um das Thema KI-Sichtbarkeit herumkommen. Bei einer KI-Nutzung von 80 Prozent in der Schweiz wird klar: Wer seine Produktdaten jetzt nicht maschinenlesbar bereitstellt, wird in den kommenden Jahren signifikant Marktanteile verlieren oder ganz vom Radar der Kunden verschwinden“, betont Dominik Mahn, CEO der smartconext Group AG. (smartcontext/mc/hfu)