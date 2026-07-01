Unzer ernennt Isabelle Bénard zur KI- und Produkt-Chefin

Berlin – Unzer, ein europäischen Anbieter von Zahlungs- und Softwarelösungen, hat Isabelle Bénard zur Chief Product & AI Officer (CPAIO) ernannt. In dieser Rolle wird sie die Produktstrategie des Unternehmens verantworten und die Weiterentwicklung von KI-Anwendungen vorantreiben. Damit bringt Unzer Produkt und künstliche Intelligenz noch enger zusammen.

Bénard verfügt über mehr als 15 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Produktmanagement, Handelstechnologie und digitale Transformation. Im Laufe ihrer Karriere hatte sie Führungspositionen bei internationalen Technologie- und Handelsunternehmen inne, darunter Amazon, Global Fashion Group, SSENSE, Lightspeed und zuletzt Mirakl, wo sie als Chief Product Officer tätig war.

Bei Unzer wird Bénard die Produktvision des Unternehmens weiter vorantreiben und dafür sorgen, dass künstliche Intelligenz zu einem festen Bestandteil der Produktentwicklung, der Entscheidungsfindung und der Unterstützung von Händlern wird. Darüber hinaus wird sie die Weiterentwicklung der Plattform verantworten und dazu beitragen, das Angebot an Lösungen und Funktionen für Händler in ganz Europa auszubauen.

Robert Bueninck, CEO von Unzer, sagt: „Bei Unzer beschäftigen wir uns nicht mit KI, weil es gerade ein Trendthema ist. Wir setzen sie dort ein, wo sie unseren Händlern wirklich hilft. Genau das schätze ich auch an Isabelle. Sie beginnt immer beim Kundenproblem und fragt erst dann, welche Rolle Technologie dabei spielen kann. Diese Haltung passt perfekt zu dem, was wir bei Unzer erreichen wollen.“

Bénard wechselt zu Unzer in einer Phase, in der das Unternehmen sein Unified-Commerce-Angebot weiter ausbaut und Zahlungen, Software und Finanzdienstleistungen auf einer Plattform zusammenführt. Mit mehr als 90.000 Händlerinnen und Händlern in Europa ist Unzer hervorragend positioniert, Daten und künstliche Intelligenz zu nutzen, um Prozesse zu vereinfachen, Kundenerlebnisse zu verbessern und Unternehmen beim Wachstum zu unterstützen.

„Unzer hat mich durch seine Menschen, seinen Ehrgeiz und sein Potenzial überzeugt“, sagt Isabelle Bénard. „Das Unternehmen verfügt über starke Grundlagen und betreut eine grosse und vielfältige Händlerbasis in ganz Europa. In Kombination mit den Möglichkeiten, die KI eröffnet, entstehen daraus spannende Chancen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Teams und Händlern das nächste Kapitel der Unzer-Erfolgsgeschichte zu gestalten.“ (Unzer/mc/hfu)



