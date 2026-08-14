ServiceNow Autonomous Security – das umfassendste Sicherheitsangebot der Branche

Zürich – ServiceNow, der AI Control Tower für die geschäftliche Neuerfindung, treibt seine Vision von Autonomous Security weiter voran und stellt sechs integrierte Lösungen vor. Jede von ihnen adressiert ein zentrales Handlungsfeld der präventiven, KI-nativen Cyberabwehr: Exposure-Management, kontinuierliche Schwachstellenerkennung, Sicherheit cyber-physischer Systeme, Identitäts- und Zugriffssicherheit, agentenbasierte Incident Response sowie Cyberrisiko- und Compliance-Management.

Die neuen KI-Spezialisten bearbeiten Sicherheitsabläufe autonom und unterstützen Unternehmen dabei, Risiken in Maschinengeschwindigkeit vorzubeugen, einzudämmen und zu beheben, bevor aus Bedrohungen konkrete Sicherheitsvorfälle entstehen.

Mit dem zunehmenden Einsatz agentenbasierter KI stehen Sicherheitsteams vor einer neuen Herausforderung. Jeder zusätzliche KI-Agent, jede neue Identität und jede weitere Codezeile vergrössern die potenzielle Angriffsfläche. Diese wächst schneller, als menschliche Teams oder Einzellösungen darauf reagieren können. Um diese Lücke zu schliessen, braucht es kontrollierte Autonomie, die Risiken in Maschinengeschwindikgeit begegnet.

Ein durchschnittliches Unternehmen nutzt mehr als 70 Sicherheitstools. Dadurch liegen sicherheitsrelevante Informationen über die gesamte erweiterte Angriffsfläche hinweg in voneinander getrennten Systemen vor. Das betrifft Endgeräte, Netzwerke und Cloud-Umgebungen ebenso wie Identitäten. ServiceNow bündelt diese Komplexität in einem einheitlichen System. Dort werden Assets, Identitäten und KI-Agenten zentral erfasst, kontextbezogen bewertet, abgesichert und gesteuert. Zugleich sind sämtliche Vorgänge nachvollziehbar und überprüfbar. Damit entwickelt sich ServiceNow zu einem der umfassendsten und am schnellsten wachsenden Sicherheitsanbieter im KI-Zeitalter. (ServiceNow/mc/pg)

Erfahren Sie mehr in der englischsprachigen Medienmitteilung von ServiceNow