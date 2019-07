VMware: „Digital Employee Experience“ macht Unternehmen erfolgreicher

Zürich – Eine aktuelle Studie von VMware, Innovationsführer im Bereich Unternehmenssoftware, zeigt einen starken Zusammenhang zwischen der „Digital Employee Experience“ und der Geschäftsentwicklung – gemessen an der Wettbewerbsfähigkeit, dem jährlichen Wachstum sowie der Mitarbeiterzufriedenheit. „Digital Employee Experience“ zeichnet sich durch Freiheit bei der Geräteauswahl, einfachen Zugang zu Apps sowie der Möglichkeit des ortsunabhängigen Arbeitens aus.

Wachstumsstarke Unternehmen investieren eher in die „Digital Employee Experience“: Dadurch ermöglichen sie ihren Mitarbeitern von privaten Geräten aus zu arbeiten (77%), ortsunabhängig zu arbeiten (77%) sowie den Zugang zu Apps, mit denen sie sofort produktiv arbeiten können (59%).

Nachwuchs erwartet „Digital Employee Experience“ von Arbeitgebern

„Digital Employee Experience“ wirkt sich positiv auf die Rekrutierung junger Talente aus. Zwei Drittel der befragten Mitarbeiter (66%) bestätigen, dass die Themen Flexibilität und digitale Tools die Entscheidung, sich bei einem Unternehmen zu bewerben oder eine Stelle anzunehmen, beeinflußt hat. Zudem sind 70 Prozent der Mitarbeiter der Meinung, dass ihr aktueller Arbeitgeber mehr Wert auf „Digital Employee Experience“ legen sollte.

Wie stark ein Unternehmen bereits auf „Digital Employee Experience“ setzt, spiegelt sich in der Arbeitsmoral und der Mitarbeiterzufriedenheit wider. 55 Prozent der Mitarbeiter wachstumsstarker Unternehmen mit ausgeprägter „Digital Employee Experience“ geben an, dass sie stolz auf ihr Unternehmen sind, verglichen mit nur 27 Prozent in leistungsschwächeren Unternehmen mit weniger „Digital Employee Experience“. Wenn es darum geht, junge Mitarbeiter zu finden und zu halten, empfehlen 40 Prozent der Mitarbeiter wachstumsstarker Unternehmen ihren Arbeitgeber, im Vergleich zu nur fünf Prozent in leistungsschwächeren Unternehmen.

„Im Zusammenhang mit der digitalen Transformation steht oftmals die Technologie im Fokus und ein wesentlicher Faktor wird ausser acht gelassen – der Mitarbeiter. Unternehmen können nur wachsen, wenn sie es schaffen junge Talente zu begeistern. Die Studie zeigt deutlich, dass die Investition in „Digital Employee Experience“, die Technologie, Arbeitsumfeld und -kultur vereint, ausschlaggebend für den Unternehmenserfolg ist“, sagte Thomas Krieg, Regional Director Alps, VMware.

HR und IT müssen zusammenarbeiten

Unklar ist nach wie vor, wer für „Digital Employee Experience“ verantwortlich ist, doch 90 Prozent der Mitarbeiter fordern in diesem Zusammenhang eine bessere Zusammenarbeit zwischen HR- und IT-Abteilung. Nur 21 Prozent der Befragten berichten von guter Zusammenarbeit zwischen HR- und IT-Abteilung ihres Unternehmens. Acht von zehn Befragten fordern, dass dem Bereich HR mehr Verantwortung bei der Verbesserung der „Digital Employee Experience“ übertragen wird.

Eine engere Zusammenarbeit zwischen HR und IT ist zwingend notwendig, um die „Digital Employee Experience“ zu verbessern. Mitarbeiter müssen entsprechend aufgeklärt werden, wer für diesen Themenbereich verantwortlich ist. 49 Prozent der Befragten wissen nicht, ob sie sich diesbezüglich an HR oder IT wenden sollen – und 19 Prozent beurteilen dies als eine weitere Hürde bei der Verbesserung der „Digital Employee Experience“.

Mitarbeiter und Entscheidungsträger sind unterschiedlicher Meinung

Auf dem Weg in Richtung „Digital Employee Experience“ werden Unternehmen mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert. Fast ein Drittel der Entscheidungsträger ist im Unklaren darüber, was die Mitarbeiter eigentlich wollen (29%) und fast ein Fünftel betrachtet eine bessere „Digital Employee Experience“ nicht als Priorität. Fast zwei Drittel (63%) der befragten Mitarbeiter haben das Gefühl, dass sie kein Mitspracherecht haben, wenn es um digitale Tools am Arbeitsplatz geht, obwohl 83 Prozent der HR- und IT-Entscheider der Meinung sind, dass sie ihren Mitarbeitern in diesem Bereich durchaus Mitsprache einräumen.

„Es ist sehr wichtig, dass wir unseren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ihr Arbeitsumfeld so zu gestalten, wie sie es möchten“, sagte Dirk Eckert, Managing Director bei Deutsche Telekom Individual Solutions & Products GmbH. „In der Vergangenheit standen traditionelle Werte, wie Arbeitsplatzsicherheit, das Gehalt sowie betriebliche Leistungen bei der Wahl des Arbeitgebers im Vordergrund. Heute aber werden Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten, wie, wo und mit welchem Gerät man arbeitet, gerade für junge Talente immer wichtiger.“

„Führungskräfte, die die „Digital Employee Experience“ ihres Unternehmens verbessern wollen, setzen auf den digitalen Arbeitsplatz – ein Konzept, das VMware federführend vor drei Jahren entwickelt hat. Eine Plattform für den digitale Arbeitsplatz bietet ein attraktives Umfeld, das von entscheidender Bedeutung für aktuelle und zukünftige Mitarbeiter ist und darüber hinaus zur Geschäftsentwicklung beiträgt“, ergänzte Thomas Krieg. (VMware/mc)

VMware

Über die Umfrage

Im Rahmen der im Frühjahr 2019 in Zusammenarbeit mit Vanson Bourne durchgeführten Studie wurden 3.600 Mitarbeiter sowie Entscheidungsträger aus den Bereichen IT und HR aus 12 europäischen Ländern befragt.