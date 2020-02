Wachstum bei der inacta AG – Christian Müntener neuer Head Business Development

Zug – Das Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Informationmanagement inacta AG mit Hauptsitz in Zug ist auch 2020 auf Wachstumskurs. In ihrer bereits über 10-jährigen Mission Unternehmen von papierbasierten Prozessen in die digitale Welt (u. a. auch auf die Blockchain) zu führen verstärkt inacta das Management-Team im Bereich Business Development.

Im Jahr 2019 hat inacta ein Wachstum von über 30 Prozent in allen Bereichen erzielt und auch die Internationalisierung vorangetrieben. Sowohl im angestammten Dienstleistungsgeschäft (Consulting und IT-Services), als auch im Produktgeschäft (inadox-Suite) und im Venture Building Bereich (inapay, Gentwo Digital, Tokengate, KYCgate, ProofX…) wurden massgebliche Fortschritte erzielt.

Marco Bumbacher, Managing Partner von inacta: „Das bisherige und auch für 2020 weiter geplante Wachstum – im deutlich zweistelligen Prozentbereich – erfordert neue Strukturen und erfahrene Führungskräfte. Darum freuen wir uns sehr, dass wir mit Christian Müntener einen langjährigen Geschäftspartner für inacta gewinnen konnten. Das bestehende Management Team bei inacta wird mit seiner Erfahrung optimal ergänzt“.

Christian Müntener verantwortet neu als Head of Business Development die Geschäfts- und Produktweiterentwicklung der inacta AG.

«Als Head of Business Development kann ich meine Erfahrung und das Beziehungsnetz aus über 20 Jahren beruflicher Tätigkeit im Umfeld von erfolgreich umgesetzten IT-Projekten in der Finanz- und Versicherungsbranche einbringen. Ich freue mich, das Potenzial aus dem vorliegenden Expertenwissen der inacta AG und der beeindruckenden Kundenbasis im Schweizer Insurance- und Bankingmarkt weiter zu entwickeln.» Christian Müntener, Head of Business Development der inacta AG

Markus Fischer, Associate Partner und vorheriger Head, unterstützt ihn dabei und fokussiert sich auf die Branchen ausserhalb der Finanzindustrie. Als bisheriger Geschäftsführer der nbd-consulting GmbH bringt Christian Müntener in der für inacta sehr wichtigen Versicherungs-Branche langjährige Projekt- und Markterfahrung ein. Er war zudem aktiv involviert im Aufbau und in der Weiterentwicklung von neuen Geschäftsbereichen und Tochtergesellschaften. Als Transformationsmanager (Projektmanagement und Prozess- / Change Management) war er für die erfolgreiche Umsetzung mehrerer Grossvorhaben mit starkem IT-Bezug in der Finanz-, Versicherungs-, Gesundheits- und Dienstleistungs-Branche verantwortlich. Somit kennt er die spezifischen Anforderungen an Produkte und Services der inacta AG bestens. Sein Wirken basiert auf einem breiten methodischen und unternehmerisch geprägten Fundament als HSG Betriebsökonom und Executive Master of Business Engineering. (inacta(^/mc/ps)