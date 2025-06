OBI übernimmt Do it + Garden Filialen in Steinhausen und Stans

Schaffhausen – Nach der Integration aller bisherigen Franchise-Filialen und der Eröffnung eines neuen Markts in Agno Anfang Mai setzt OBI Schweiz den Ausbau seines Filialnetzes fort: Per 1. September 2025 übernimmt das Unternehmen von der Genossenschaft Migros Luzern die beiden Do it + Garden Fachmärkte im Länderpark Stans und im Zugerland Steinhausen. Zwei weitere OBI Eröffnungen in der Westschweiz (Carouge und Nyon) sind für Oktober geplant.

Die beiden Standorte in Steinhausen und Stans bleiben noch bis 28. Juni 2025 unter der Marke Do it + Garden geöffnet. Nach einem umfassenden Umbau werden sie Ende Oktober 2025 als moderne OBI Filialmärkte wiedereröffnet. Sie verfügen über Verkaufsflächen von rund 3’300 m² in Steinhausen und 3’200 m² in Stans.

Nach der Schliessung der beiden Do it + Garden Filialen Ende Juni werden alle Mitarbeitenden bis zur Übernahme durch OBI von der Migros Luzern weiterbeschäftigt. (mc/pg)