WEF 2022: Swiss Digital Initiative geht mit Digital Trust Label international

Davos – Im Januar 2022 lancierte die Swiss Digital Initiative das erste Digital Trust Label. Am Weltwirtschaftsforum in Davos hat die SDI mitgeteilt, dass das Label seither an fünf Schweizer Unternehmen und ihre digitalen Dienstleistungen verliehen wurde und 14 weitere Unternehmen sich verpflichtet haben, den Prozess für das Label im Jahr 2022 zu durchlaufen. Darüber hinaus ist UNICEF Schweiz und Liechtenstein die erste Non-Profit-Organisation, die ihren Online-Spendenprozess mit dem Label um eine weitere Vertrauensstufe erweitern wird. Mit der App des deutschen Unternehmens wefox wird das Digital Trust Label erstmals auch ausserhalb der Schweiz vergeben.

Mit dem Label-Pilotprojekt für ein deutsches Unternehmen öffnet die Swiss Digital Initiative das Label-Bewerbungsverfahren für europäische Organisationen, die sich zur digitalen Verantwortung bekennen.

Schutz und Vertrauen müssen zu einer Voraussetzung im digitalen Raum werden. Die Nutzer sind sich der digitalen Risiken zunehmend bewusst und fordern mehr digitale Transparenz und Verantwortlichkeit. Das Digital Trust Label zeigt die Vertrauenswürdigkeit eines digitalen Anwendung oder einer App in einer klaren, visuellen und nicht-technischen Sprache, die jeder verstehen kann. Die in der Schweiz auf partizipative und integrative Weise geschaffene Swiss Digital Initiative bietet eine Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, ihr Engagement für digitale Verantwortung zu vermitteln. Ähnlich wie ein Bio-Siegel oder eine Nährwerttabelle dient das Digital Trust Label als Vertrauenssiegel in der digitalen Welt.

Die Bewegung für Digital Trust nimmt Fahrt auf: 19 Organisationen sind bereits an Bord

Das im Januar 2022 lancierte Digital Trust Label wurde an fünf Schweizer Unternehmen und ihre digitalen Dienstleistungen verliehen. Die ersten Digital Trust Pioniere sind Swiss Re, Swisscom und Credit Suisse sowie die zwei Startups, PeopleWeek und Credit Exchange AG. 14 weitere Organisationen bekennen sich zur digitalen Verantwortung und werden 2022 den Prozess für den Erhalt des Digital Trust Label durchlaufen. Ihre digitalen Dienstleistungen werden anhand von 35 Kriterien in vier Dimensionen geprüft: Sicherheit, Datenschutz, Zuverlässigkeit und faire Nutzerinteraktion. Der Kriterienkatalog wurde von einem speziellen Label-Expertenausschuss unter der Leitung der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) erstellt und auf der Grundlage von Rückmeldungen aus mehreren öffentlichen Konsultationen weiterentwickelt.

wefox, UNICEF Schweiz und Liechtenstein sowie Coop: Pionierarbeit für digitales Vertrauen und Verantwortung in Europa und darüber hinaus

wefox, das innovative Insurtech-Unternehmen, wird bald das erste nicht in der Schweiz ansässige Unternehmen sein, das das Label für seine App anwenden wird. An der SDI Medienkonferenz am WEF 2022 sagte Julian Teicke, CEO wefox: «Als digitaler Versicherer wissen wir, dass Vertrauen in der digitalen Welt verdient werden muss. Wir sind stolz darauf, zu den ersten zu gehören, die das Digital Trust Label erhalten haben. Wir werden mit der Swiss Digital Initiative zusammenarbeiten, um digitales Vertrauen nicht nur zu einer Priorität zu machen, sondern zu einer Bewegung von Europa in die Welt.»

UNICEF Schweiz und Liechtenstein ist die erste Non-Profit-Organisation, die mit der Nutzung des Labels für ihren Online-Spendenprozesses beginnen wird. Bettina Junker, Direktorin UNICEF Schweiz und Liechtenstein: «Es ist uns ein zentrales Anliegen, dass sich die Unterstützer von UNICEF Schweiz und Liechtenstein auf einen sicheren Umgang mit ihren Daten verlassen können und dass unser Spendenprozess höchsten Ansprüchen an die digitale Verantwortung gerecht wird.»

Auch in der Schweiz wird die digitale Verantwortung von Unternehmen gross geschrieben. Mit Coop.ch hat sich der der erste Schweizer Detailhändler verpflichtet, sich dem Audit-Prozess zu unterziehen und seinen Service noch nutzerorientierter zu gestalten. Philipp Wyss, CEO Coop: «Coop steht für höchste Nachhaltigkeit und Qualität. Unsere Kunden stehen bei uns an erster Stelle. Das gilt auch für die Vertrauenswürdigkeit unseres digitalen Erlebnisses.»

Bewerbungsverfahren für das Digital Trust Label geöffnet für Organisationen in ganz Europa

Mit dem ersten Label-Piloten für ein deutsches Unternehmen öffnet die Swiss Digital Initiative den Label-Bewerbungsprozess für Unternehmen in ganz Europa, die sich zur digitalen Verantwortung bekennen. Doris Leuthard, ehemalige Bundesrätin und Präsidentin der Swiss Digital Initiative: «Wir sind stolz darauf, UNICEF Schweiz und Liechtenstein als erste Non-Profit-Organisation und wefox als ersten europäischen Anwendungsfall für das Digital Trust Label zu gewinnen. Die Marktführer der Zukunft sind Organisationen, die digitale Verantwortung leben.» Niniane Paeffgen, Managing Director Swiss Digital Initiative ergänzt: «Das Label fungiert als Soft-Law-Instrument und ermöglicht es Organisationen, in Bezug auf die digitale Verantwortung einen Schritt weiter zu gehen, indem sie die Grundsätze in die Praxis umsetzen.»

Das Label ist ein Beispiel für einen praktischen Beitrag, um Schweizer Traditionen und Werte in die digitale Welt zu bringen und dient als Ausgangspunkt für eine globale Bewegung hin zu mehr digitaler Verantwortung. Benedikt Wechsler, Botschafter und Leiter der Abteilung Digitalisierung des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA): «Es ist von grösster Bedeutung, dass das Vertrauen seinen Weg in die digitale Sphäre findet. Mit ihrer langen Geschichte auf der internationalen Bühne ist die Schweiz der perfekte Ort, um konkrete Lösungen und Instrumente zur Förderung von digitaler Verantwortung und Vertrauen zu diskutieren und voranzutreiben.» (digitalswitzerland/mc/hfu)