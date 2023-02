Wisekey schliesst Sales-Partnerschaft mit US-Unternehmen Rep One

Genf – Das Cybersecurity-Unternehmen Wisekey hat mit der US-Firma Rep One Associates eine Vertriebsvereinbarung abgeschlossen. Diese soll die Expansion des Halbleitergeschäfts von Wisekey beschleunigen. Dabei würden die Teams von Rep One durch das bestehende nordamerikanische Vertriebsteam von Wisekey unterstützt, erklärte das Unternehmen am Freitag in einem Communiqué.

Wisekey will gemäss früher kommunizierten Plänen sein Halbleitergeschäft ausgliedern und separat an die US-Börse Nasdaq bringen. Ein entsprechender Registrierungs-Antrag für die Kotierung der Tochtergesellschaft Sealsq wurde bereits eingereicht. (awp/mc/ps)