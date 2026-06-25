Wisekey und Sealsq planen Aufbau einer Quantencomputer-Plattform an der Nasdaq

Genf – Das Cybersecurity- und IoT-Unternehmen Wisekey und die Tochter Sealsq investieren in den Bereich der sicheren Nutzung der Quantencomputer-Technologie und haben dazu das Gemeinschaftsunternehmen Quantisimo gegründet. Das Ziel sei der Aufbau einer Plattform mit mehreren Unternehmen in diesem Bereich, teilte Wisekey am Donnerstag mit.

Dazu habe Quantisimo mit der an der US-Tech-Börse Nasdaq kotierten Mantelgesellschaft (SPAC) GigCapital8 eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet, hiess es. Diese sehe vor, ein an der Nasdaq gelistetes Quantentechnologie-Unternehmen mit einem anfänglichen Börsenwert von voraussichtlich rund 575 Millionen US-Dollar zu schaffen.

Im Anschluss will Wisekey dieses Geschäft schrittweise ausbauen. Durch die Übernahme von bis zu fünf weiteren in der Quantentechnologie tätigen Unternehmen soll Quantisimo laut den Plänen zu einer Quantum Pure Play-Plattform mit einem Wert von bis zu 2 Milliarden Dollar heranwachsen, hiess es weiter.

Mit dem Abschluss der Transaktion beziehungsweise dem Zusammengehen mit GigCapital8 rechnet Wisekey nach erfolgreicher Prüfung im ersten Quartal 2027.

Erst vor wenigen Tagen hat die US-Regierung unter Präsident Donald Trump eine US-Executive Order zum Thema Quanten-Sicherheit erlassen. Diese verpflichtet etwa die Bundesbehörden und deren Vertragspartner, IT-Systeme und kritische Infrastrukturen vor Entschlüsselungsangriffen durch hochentwickelte Quantencomputer zu schützen. (awp/mc/ps)