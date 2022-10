Wisekey wächst im dritten Quartal weiterhin kräftig

Zug – Der Cybersecurity-Firma Wisekey ist im dritten Quartal weiter gewachsen. Dabei sind auch die Auftragsbücher vor allem im Bereich IoT-Halbleiter nach wie vor sehr gut gefüllt.

Wisekey machte am Donnerstag erste, vorläufige Kennzahlen zum dritten Quartal bekannt. In dieser Periode kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 44 Prozent auf 7,9 Millionen US-Dollar. Und nach neun Monaten lag der Umsatz bei 20,5 Millionen. Das ist ein Plus zum Vorjahr von 69 Prozent.

Wisekey sei nun bereits im vierten Quartal in Folge gewachsen, wird Gründer und CEO Carlos Moreira in der Mitteilung zitiert. Dabei sei es dem Unternehmen gelungen, trotz der Probleme in den weltweiten Lieferketten für Halbleiter, die Produkte stets pünktlich an die Kunden auszuliefern.

Auftragsbücher gut gefüllt

Auch sind die Auftragsbücher von Wisekey nach wie vor gut gefüllt. Im Geschäft mit IoT-Halbleitern, also im Bereich mit Chips für das Internet der Dinge, weist die Firma einen Auftragsbestand von 37 Millionen Dollar auf. Damit erstreckten sich die Aufträge bis ins Jahr 2024 hinein und die Auftragspipeline deute auf weiteres Potenzial im Wert von 100 Millionen hin.

Wisekey sieht ihre Bilanz zudem mit genügend flüssigen Mitteln ausgestattet, um weiter in neue Produkte investieren zu können. Die Cash-Position belaufe sich per 1. Oktober auf 20 Millionen Dollar, heisst es. Bereits seit Jahresbeginn seien grosse Summen in die Forschung und Entwicklung sowie in die Designentwicklung neuer Mikrochips geflossen.

Wann Wisekey weitere Zahlen zum dritten Quartal vorlegen wird, schreibt das Unternehmen in der Mitteilung nicht. (awp/mc/ps)