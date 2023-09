Wisekey will nächste Mini-Satelliten von PLD Space hochbringen lassen

Genf – Das Technologieunternehmen Wisekey will weitere seiner WISeSat-Satelliten in die Erdumlaufbahn bringen. Dazu ist das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit der spanischen PLD Space eingegangen.

PLD Space ist laut einer Medienmitteilung vom Donnerstag ein Spezialist für Starts kleiner Satelliten im Weltraum. Das Unternehmen verfüge über die einzige startbereite Rakete in Europa. Aktuell verhandle PLD Space über mögliche Startfenster.

Bereits in Betrieb sind siebzehn WISeSat-Satelliten, die unter anderem von Elon Musks Weltraum-Unternehmen SpaceX in den Orbit gebracht wurden. Wisekey will insgesamt 80 solcher Kleinsatelliten ins All bringen und mit diesen ein Netzwerk, eine sogenannte Satellitenkonstellation, aufbauen. (awp/mc/ps)