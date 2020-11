Zehn auf einen Streich: ESET-Lizenzen schützen die ganze Familie

Jena – Rund sieben Geräte befinden sich durchschnittlich in einem Haushalt. Vom Computer, Laptop über Smartphones und Tablets, bis hin zu smarten Fernsehern: Diese Geräte sind und aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Mit der Familien-Edition der ESET Internet Security oder ESET Smart Security Premium erfüllt der europäische IT-Sicherheitshersteller diesen gestiegenen Bedarf. Online-Banking und -Shopping findet beispielsweise nicht mehr nur auf dem PC statt. Laut einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom nutzen 58 Prozent der Online-Banking-Nutzer ihr Smartphone, um Bankgeschäfte zu erledigen – Tendenz steigend. Einige Banken sind mittlerweile sogar dazu übergegangen, Banking-Apps für Smart-TVs zu veröffentlichen. Ein- oder Fünfplatzlizenzen reichen nicht mehr aus. Zudem sollte der Sicherheitsstatus des Netzwerks stets im Blick behalten werden. Genau diese Anforderungen wird mit der ESET Familien Edition erfüllt, die ab sofort online oder Fachhandel erhältlich ist.

«Lizenzen für bis zu zehn Geräte waren ein grosser Wunsch unserer Kunden und vieler Partner», erklärt Stefan Heitkamp, Consumer Sales Manager DACH. «Unsere Familien Edition erfüllt diese Anforderungen und bietet eine Sicherheitslösung für die ganze Familie – egal ob Smart-TV, Computer, Tablet oder Smartphone. Wir schützen den digitalen Alltag.»

Sicherheit für die ganze Familie

Beim Kauf einer ESET Lizenz ist nicht entscheidend, auf welchem Gerät diese eingesetzt wird. ESET Sicherheitslösungen schützen alle Geräte, egal ob Mac, Windows oder Android. Flexibilität beim Lizenzmanagement hat für den europäischen IT-Sicherheitshersteller höchste Priorität. Das gilt auch für die Familien Edition. Ob Kunden Internet Security oder Smart Security Premium einsetzen: Sie können selbst entscheiden, welche Lizenz wo genutzt wird. Auch kann sie jederzeit auf ein anderes Gerät übertragen werden. Gerade in Familien kann es schnell vorkommen, dass sich der Bedarf ändert. Über das Kundenkonto unter my.eset.com können die Produkte und Lizenzen ohne Probleme gewechselt werden.

Das gesamte Netzwerk stets im Blick

Mit der Funktion «Sicheres Heimnetzwerk» schützt ESET das Netzwerk ganzheitlich. Anwender behalten damit alle verbundenen Geräte sowie den Router im Blick. Die Funktion gibt detaillierte Informationen über die Devices sowie den Security-Status des eigenen Netzwerks. Darüber hinaus wird der Router auf bekannte Sicherheitslücken und Passwort-Sicherheit geprüft. Findet die ESET Lösung ein Problem im Netzwerk, weist sie den Anwender darauf hin. Ist zum Beispiel die Firmware auf dem Router veraltet, wird eine Aktualisierung empfohlen und Hilfestellung gegeben.

ESET Password Manager inklusive Data-Breaches-Check

Privatanwender, die auf die ESET Smart Security Premium setzen, erhalten zum Schutz ihrer Kennwörter einen umfassenden Password Manager. Zugangsdaten können so sicher gespeichert und zuverlässig verwaltet werden. Die Anwendung ist eine Browsererweiterung, die alle gängigen Programme unterstützt und App-basiert auch für Android- und iOS-Geräte verfügbar ist. Neben den gewohnten Funktionen, wie automatische Synchronisierung, Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Kennwortgenerator, bietet der ESET Password Manager die Möglichkeit der Fernadministration über «Secure Me». Mit dieser können Nutzer Geräte und Anwendungen verwalten, die Zugriff auf den Passwort-Safe haben. Zusätzlich erhalten Nutzer des Password Managers regelmässige Sicherheitsberichte über den möglichen Missbrauch ihrer Accounts. Hierzu werden die verwendeten E-Mail-Adressen permanent mit einer der grössten Datenbanken für Data-Breaches abgeglichen. In diesen Reports erhalten Anwender so einen Überblick, ob ihre persönlichen Daten bzw. Account-Zugänge von bekannten Datendiebstählen betroffen sind.

Die ESET Familien Editionen im Überblick:

ESET Internet Security: Perfekt für Familien, die alle Geräte und ihr Netzwerk schützen wollen (CHF 77.93 für 10 Geräte/1 Jahr)

ESET Smart Security Premium: Ideal für Familien, die alle Geräte, ihr Netzwerk, ihre Passwörter und auf Verschlüsselung ihrer Daten Wert legen (CHF 136.43 für 10 Geräte/1 Jahr)

Mehr Information zu den ESET Familien Editionen gibt es hier: https://www.eset.com/ch-de/home/familie/ (ESET/mc/ps)